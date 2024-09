Chi è Taylor Fritz: posizione in classifica, palmares e precedenti con Sinner

Questa sera sull’Arthur Ashe Stadium si giocherà la finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis, e l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, affronterà lo statunitense tra Taylor Fritz, numero 12 del seeding.

Sarano in palio 700 punti validi per il ranking ATP: lo statunitense è accreditato della dodicesima testa di serie, perché ricopriva lo stesso piazzamento in classifica lunedì 26 agosto, ma con la finale raggiunta da domani sarà numero 7 in caso di sconfitta o numero 6 in caso di successo.

Lo statunitense ha vinto otto tornei ATP in carriera: il successo più importante è il Masters 1000 di Indian Wells 2022, stagione in cui si è imposto anche nel 500 di Tokyo. Nei 250 le altre affermazioni: tre centri ad Eastbourne, nel 2019, nel 2022 e nel 2024, due a Delray Beach, nel 2023 e nel 2024, ed uno ad Atlanta, nel 2023.

L’ultimo atto degli US Open sarà il terzo incrocio tra i due sul circuito maggiore: entrambi i precedenti si sono disputati ad Indian Wells, località in cui nel 2021 si impose Taylor Fritz negli ottavi di finale, ed invece nella quale nel 2023 la spuntò Jannik Sinner nei quarti di finale.

RANKING TAYLOR FRITZ

Ranking ATP 26 agosto 2024: 12° posto

Ranking ATP 9 settembre 2024: 7° posto (sarà 6° in caso di vittoria agli US Open)

Best ranking ATP: 5° posto (raggiunto per la prima volta il 27 febbraio 2023)

PALMARES TAYLOR FRITZ

ATP Masters 1000

Indian Wells 2022

ATP 500

Tokyo 2022

ATP 250

Eastbourne 2019, Eastbourne 2022, Delray Beach 2023, Atlanta 2023, Delray Beach 2024, Eastbourne 2024.

PRECEDENTI SINNER-FRITZ (1-1)

2023 ATP Masters 1000 Indian Wells Quarti Sinner b. Fritz 6-4 4-6 6-4

2021 ATP Masters 1000 Indian Wells Ottavi Fritz b. Sinner 6-4 6-3