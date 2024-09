Chi affronteranno Errani/Vavassori nella finale di doppio misto agli US Open: occasione storica per l’Italia

Sara Errani e Andrea Vavassori sono nella storia del tennis italiano. I due azzurri, infatti, sono la prima coppia tutta tricolore a raggiungere una Finale Slam nel doppio misto, grazie al successo nella semifinale di Flushing Meadows contro i padroni di casa Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic sullo score di 6-3 7-5.

Analizzando il libro dei ricordi dei Major, si possono riscontrare le due affermazioni di Nicola Pietrangeli al Roland Garros del 1958 con la britannica Shirley Bloomer e di Raffaella Reggi allo US Open del 1986 con lo spagnolo Sergio Casal. Andando ancor più indietro nel tempo, bisogna tornare a Uberto De Morpurgo e alla statunitense Elizabeth Ryan, che persero la Finale a Wimbledon contro i leggendari Suzanne Lenglen e Jean Borotra.

Sul cammino degli italiani, dunque, nell’atto conclusivo ci sarà un’altra coppia statunitense, formata da Taylor Townsend e Donald Young, che ha sconfitto il duo composto dall’indonesiana Aldila Sutjadi e dall’indiano Rohan Bopanna, n.8 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. Da sottolineare che Young sia ai titoli di coda del proprio percorso agonistico.

Sarita e Vavassori, dunque, hanno l’occasione per realizzare qualcosa di mai visto nel Bel Paese, in un 2024 di prime volte per il tennis italiano.