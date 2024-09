Champions League in tv, orari partite 1°-2 ottobre: dove vederle, streaming, programma Sky e Prime

La seconda giornata della Champions League di calcio bussa alle porte degli appassionati. Nella due giorni del 1°-2 ottobre la massima competizione europea per club terrà banco nella nuova formula che tanta curiosità ha alimentato tra gli appassionati. 36 club prenderanno parte a una competizione a girone unico, dovendo affrontare otto partite, giocando metà delle sfide in casa e metà in trasferta.

Le prime otto compagini di questa fase si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere all’Europa League. Gli otto club che prevarranno nei playoff per la fase a eliminazione diretta, andranno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime otto classificate, che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi.

Cinque le italiane presenti. Il 1° ottobre saranno le due milanesi protagoniste. L’Inter affronterà a San Siro la Stella Rossa e vorrà far valere il fattore campo, dopo aver ottenuto un buon pari sul campo del Manchester City. Gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria in campionato contro l’Udinese, vorranno dare continuità alle loro prestazioni. I cugini rossoneri, invece, dovranno affrontare una squadra molto forte, che per diverso tempo è rimasta imbattuta. Stiamo parlando del Bayer Leverkusen, contro cui l’Atalanta era stata in grado di imporsi nella Finale di Europa League, ponendo fine alla serie degli invincibili. Si prospetta una partita molto dura per gli uomini di Paulo Fonseca.

Mercoledì 2 ottobre, a proposito di Atalanta, la Dea giocherà in trasferta contro lo Shakhtar e cercherà di trasformarsi nella competizione continentale, tenuto conto delle difficoltà che stanno caratterizzando questa primissima parte di stagione. Sempre in trasferta il secondo impegno della Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, vittoriosi all’esordio contro il PSV con Kenan Yildiz sugli scudi, se la vedranno contro il Lipsia e sarà un confronto complesso. Sempre lontano dalle mura amiche il Bologna, opposto al Liverpool e servirà l’impresa ai felsinei.

La seconda giornata della Champions League 2024-2025 di calcio sarà coperta interamente dai canali di Sky Sport e ci sarà l’opportunità di guadare anche in chiaro su TV8 la sfida di mercoledì 2 ottobre tra Lille e Real Madrid. La trasmissione in streaming sarà su SkyGo e NOW e per l’appunto il confronto tra i Blancos e la formazione francese potrà essere seguito anche su TV8.it.

CHAMPIONS LEAGUE IN TV

Martedì 1° ottobre

18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Stoccarda-Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Salisburgo-Brest – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen-Milan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-PSG – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Slovan Bratislava-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: PSV-Sporting – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

Mercoledì 2 ottobre

18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Shakhtar-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Girona-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia-Juventus – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool-Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Lille-Real Madrid – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su TV8.it, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa-Bayern – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Dinamo Zagabria-Monaco – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Sturm Graz-Bruges – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD e Sky Sport.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW ed Amazon Prime Video.