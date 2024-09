Cambio di programma per la finale di Youth America’s Cup: il nuovo orario di Luna Rossa-American Magic

In cerca della chiusura del cerchio. Domani, giovedì 26 settembre, andrà in scena la Finale della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti Under 25 che utilizzano gli AC40. Le acque di Barcellona saranno teatro di questa sfida tra Luna Rossa e gli statunitensi di American Magic.

L’equipaggio guidato dai timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, coadiuvati dai trimmer Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone, ha dato seguito in semifinale a quanto si era visto nella fase a gironi. Sono arrivati tre secondi posti e una vittoria nelle quattro regate di flotta che hanno permesso all’imbarcazione italiana di ottenere 31 punti, la migliore del penultimo atto.

L’ultima sfida dunque sarà contro gli americani, secondi nella graduatoria citata con 20 punti. Harry Melges e Kyle Navin si sono dimostrati migliori dei britannici di Athena Pathway di un’incollatura (uno solo punto). Quale sarà il format della Finale? Si disputerà in un unico, secondo la formula del Match Race. Da capire in che modo le condizioni del vento potrebbero andare a influenzare quest’ultima sfida.

La Finale della Youth America’s Cup 2024 tra Luna Rossa e American Magic, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti Under 25, andrà in scena domani prima dell’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup che vedrà confrontarsi Luna Rossa ed Ineos Britannia.

In un primo momento era previsto che il tutto si sviluppasse dopo la prima regata della Finale di Louis Vuitton Cup citata, ma vi è stato un anticipo alle ore 12.00. L’evento sarà trasmesso in tv da Sky Sport America’s Cup (205), mentre in streaming sarà disponibile sulle piattaforme di SkyGo e NOW, ma anche in streaming sul canale ufficiale Youtube dell’America’s Cup.

FINALE YOUTH AMERICA’S CUP 2024

Giovedì 26 settembre

Ore 12.00 – Luna Rossa-American Magic

DOVE VEDERE LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: SkyGO e Now a pagamento, canale Youtube America’s Cup gratis

Diretta testuale: OA Sport