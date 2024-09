Calendario US Open 2024 oggi (3 settembre): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 3 settembre, nona giornata degli US Open 2024. L’ultimo Slam della stagione del tennis mondiale tiene banco e assisteremo ai primi quarti di finale del tabellone di singolare maschile e femminile.

Nel tabellone del singolare maschile affronteremo alle sfide tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz e tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’altro americano Frances Tiafoe. Il teutonico è uno dei grandi favoriti del torneo e vorrà prendersi la rivincita nei confronti del californiano che nell’ultimo scontro diretto a Wimbledon l’ha spuntata al quinto set.

Nell’altra sfida Dimitrov dovrà vedersela contro uno degli idoli del pubblico di casa, che sta esprimendo un ottimo livello di gioco, reduce dalla Finale del Masters1000 di Cincinnati. Vedremo se e in che modo le variazioni di Grigor faranno la differenza. Tra le donne vi sarà il confronto tra Paula Badosa e la statunitense Emma Navarro e tra la campionessa olimpica Qinwen Zheng e la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 del seeding).

La nona giornata degli US Open 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis e a pagamento sui canali Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli incontri di Jannik Sinner e di Jasmine Paolini.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI

Martedì 3 settembre (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM – Inizio dalle 18.00

1. Paula Badosa (ESP) [26] vs Emma Navarro (USA) [13]

Non prima delle 19.00 italiane

2. Taylor Fritz (USA) [12] vs Alexander Zverev (GER) [4]

ARTHUR ASHE STADIUM – Inizio dalle 18.00 – Inizio dalle 01.00

1. Qinwen Zheng (CHN) [7] vs Aryna Sabalenka [2]

2. Grigor Dimitrov (BUL) [9] vs Frances Tiafoe [20]

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – Inizio dalle 17.00

1. Nicole Melichar-Martines (USA)/Ellen Perez (AUS) [5] vs Kristina Mladenovic (FRA)/Shuai Zhang (CHN)

Non prima 18.30 italiane

2. Demi Schuurs (NED)/ Luisa Stefani (BRA) [8] vs Katerina Siniakova (CZE)/Taylor Townsend (USA) [3]

3. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) [1] vs Max Purcell (AUS)/Jordan Thompson (AUS) [7]

4. Nathaniel Lammons (USA)/Jackson Withrow (USA) [13] vs Wesley Koolhof (NED)/Nikola Mektic (CRO) [11]

GRANDSTAND – Inizio dalle 17.00

1. Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER) [10] vs Maximo Gonzalez (ARG)/Andrea Molteni (ARG) [16]

Non prima delle 18.30

2. Anna Danilina (KAZ)/Irina Khromacheva vs Lyudmyla Kichenok (UKR)/Jelena Ostapenko (LAT) [7]

3. Gabriela Dabrowski (CAN)/Erin Routliffe (NZL) [1] vs Hao-Ching Chan (TPE)/Veronika Kudermetova [10]

4. Sara Errani (ITA)/Andrea Vavassori (ITA) [3] vs Tyra Caterina Grant (USA)/Aleksandr Kovacevic (USA)

PROGRAMMA US OPEN 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport