Calendario Supercoppa Italiana basket 2024: programma, orari, tv, chi partecipa

Dopo un’estate 2024 che, a livello d’azzurro, non è stata proprio delle più semplici, è pronto a ripartire anche il cammino del campionato italiano. Prima, però, c’è l’antipasto della Supercoppa, che stavolta si disputa in uno dei migliori impianti d’Italia, l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Si tratta di quella che è stata molto a lungo la casa della Virtus Bologna, prima di varie vicissitudini che l’hanno portata a essere luogo di passaggio di tante squadre, non solo bolognesi, e anche di sport differenti. Questa due giorni potrebbe rivedere lo scontro Milano-Bologna in finale, se Venezia e Napoli saranno d’accordo. Le V nere vanno alla caccia di un quarto trionfo consecutivo che avrebbe molto di storico, anche se non è il massimo mai raggiunto.

La Supercoppa Italiana 2024 si giocherà tra sabato 21 e domenica 22 settembre. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Eurosport 2 integralmente; per la finale si uniranno, gratis e in chiaro, Nove e DMAX. In streaming sarà affidata a Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Lega Basket Serie A UnipolSai e le migliori partite di Eurolega e di EuroCup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2024 BASKET

Sabato 21 settembre

Ore 18:00 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 20:45 Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 22 settembre

Ore 18:00 Finale – Diretta tv su Nove, DMAX ed Eurosport 2

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA 2024 BASKET : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (tutte le partite), Nove e DMAX (finale)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport