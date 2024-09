Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi: orari cronometro, tv, streaming, startlist, italiani in gara

Prima giornata dei Mondiali di ciclismo 2024 in quel di Zurigo. Una rassegna mondiale che comincia come di consueto con le cronometro individuali: in programma ci sono le prove contro il tempo élite, prima quella femminile (che comprenderà anche le under 23), poi quella maschile.

Percorso che sarà tutt’altro che scontato. Il tracciato sarà perlopiù pianeggiante e non presenterà difficoltà altimetriche per oltre metà, fino a Monchaltorf. Poi in particolare ci saranno due piccole asperità: quella di Uetikon am See che arriva fino al secondo intermedio (2.4 km al 4.9% con tratto centrale che ha 600 metri all’8.5%). Immediatamente dopo discesa e un paio di rampe una sopra il 7% lunga poco più di 500 metri e un’altra sopra l’8% lunga 300 metri.

Il favorito numero uno della prova maschile sarà Remco Evenepoel, ma ci sarà Filippo Ganna che andrà alla ricerca del podio. Presenti anche Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, quest’ultimo fresco campione continentale a cronometro. Al femminile l’Italia si presenterà invece con Vittoria Guazzini e Gaia Masetti.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 22 settembre

12.00 Cronometro élite donne (Vittoria Guazzini, Gaia Masetti)

14.45 Cronometro élite uomini (Filippo Ganna, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 16.00 per la prova maschile élite, Rai Sport HD in chiaro dalle 12.30 per la prova femminile e dalle 14.40 alle 16.00 per la prova maschile, Eurosport 2 per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play in chiaro, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.