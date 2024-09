Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi (29 settembre): orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Ultimo atto di questi Mondiali 2024 di ciclismo in quel di Zurigo (Svizzera). Oggi ci sarà la prova élite maschile, quella più attesa che mette a confronto tantissimi grandi interpreti e, visto il percorso, si presta davvero a tanti scenari e a tanti corridori che possono vincere.

Prova maschile che prevede un percorso da 273 chilometri con partenza da Winterthur per arrivare Zurigo. Primo tratto di circa 86 chilometri in linea, che comprenderà ben tre strappi: Buch am Irchel (4.8 km al 4.2%), Kyburg (1.3 km al 10.1%) e Suessblatz (1.7 km all’8.5%). Si arriverà quindi al circuito che verrà affrontato sette volte. Solito anello visto in questi giorni: sono 27 chilometri dove l’ascesa principale sarà il Witikon (1,4 chilometri al 7,2%), ma non ci sarà neanche un attimo per rifiatare con diversi strappi e discese che si faranno sentire nelle gambe delle atlete.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada per quanto riguarda la prova élite maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 29 settembre

10.40 Corsa in linea élite uomini (Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini, Filippo Zana)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10.25 alle 14.00 in chiaro, dalle 14.00 su Rai 2, Eurosport 1 dalle 10.30 per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play in chiaro dalle 10.25, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 10.30 per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.