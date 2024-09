Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi (26 settembre): orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Proseguono i Mondiali di ciclismo di Zurigo. Dopo le prime giornate dedicate alle varie cronometro, oggi si assegnano le prime medaglie nelle gare in linea. Si parte al mattino con la prova juniores femminile (ore 10.00) e poi spazio nel primo pomeriggio a quella maschile sempre nella categoria juniores (14.45).

L’Italia si presenta tra le ragazze con un quartetto composto da Eleonora La Bella, Silvia Milesi, Chantal Pegolo, Giada Silo; mentre tra gli uomini la squadra azzurra sarà composta da Andrea Bessega, Leonardo Consolidani, Lorenzo Mark Finn, Cristian Remelli, Enea Sambinello.

La corsa femminile sarà di 73,5 chilometri con partenza da Uster e arrivo a Zurigo; mentre quella maschile avrà partenza ed arrivo uguali, ma sarà di 127,2 chilometri. Tra gli uomini il danese Albert Philipsen difenderà il titolo, mentre tra le donne non sarà al via la campionessa iridata in carica, la francese Julie Bego.

Di seguito il calendario completo odierno dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO OGGI 2024

Giovedì 26 settembre

10.00 Corsa in linea juniores donne

14.15 Corsa in linea juniores uomini

MONDIALI CICLISMO 2024: ITALIANI IN GARA OGGI

Corsa in linea juniores donne – Eleonora La Bella, Silvia Milesi, Chantal Pegolo, Giada Silo

Corsa in linea juniores uomini – Andrea Bessega, Leonardo Consolidani, Lorenzo Mark Finn, Cristian Remelli, Enea Sambinello

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1 per gli abbonati (solo la gara juniores maschile).

Diretta streaming: Rai Play in chiaro, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.