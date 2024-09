Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi (23 settembre): orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su strada a Zurigo. Oggi si disputeranno le prove a cronometro maschili nelle categorie juniores e Under 23. L’Italia prova a conquistare qualche altra medaglia dopo le due meravigliose vinte ieri da Filippo Ganna (argento) ed Edoardo Affini (bronzo), battuti solamente da un eccezionale Remco Evenepoel.

I primi partire saranno i ragazzi della categoria juniores. In casa Italia si punta su Andrea Donati e Lorenzo Mark Finn. I principali favoriti sono il norvegese Felix Orn-Kristoff, campione europeo in carica, ma anche lo spagnolo Hector Alvarez Martinez, il francese Paul Seixas, il tedesco Paul Fietzke, il britannico Finlay Tarling (fratello di Joshua), l’australiano William Holmes e l’americano Ashlin Barry.

Tra gli Under 23 l’Italia si affida a Bryan Olivo ed Andrea Raccagni Noviero. Grandissimo favorito il belga Alex Segaert, ma attenzione anche allo svedese Jakob Soderqvist. Attenzione anche all’olandese Wessel Mouris e all’americano Artem Schmidt.

Di seguito il calendario completo odierno dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO OGGI 2024

Lunedì 23 settembre

09.15 Cronometro juniores uomini

14.45 Cronometro under 23 uomini

MONDIALI CICLISMO 2024: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronometro juniores uomini – Andrea Donati, Lorenzo Mark Finn

Cronometro under 23 uomini – Bryan Olivo, Andrea Raccagni Noviero

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1 per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play in chiaro, eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.