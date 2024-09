Calendario Europei ciclismo 2024: programma, orari, tv, streaming

Dall’11 al 15 settembre 2024 si svolgeranno gli Europei di ciclismo su strada 2024 che quest’anno si tengono nella Limburgo belga e coinvolgono in particolare due città: Zolder e Hasselt. In tutto i titoli in palio saranno quattordici tra prove élite, under 23, juniores in linea e a cronometro, maschili e femminili.

Chiaramente la prova regina sarà quella élite maschile di domenica 15: gara che sarà lunga 222,8 km con quasi 1300 metri di dislivello. I corridori si cimenteranno su due circuito: quello di Hasselt e quello di Limburgo. Quest’ultimo sarà quello più impegnativo con due tratti di pavé e i muri di Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e Zammelenberg (800 metri al 4,3%). Dopo l’uscita dal secondo circuito, bisognerà affrontare il tratto in pavé di Printhagendreef (400 metri), poi ci saranno altri 15 km fino all’arrivo, quindi l’arrivo potrebbe essere favorevole a velocisti resistenti.

Gli Europei 2024 di ciclismo si svolgeranno da mercoledì 11 settembre a domenica 15 settembre nella Limburgo belga e verranno trasmessi in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 per quanto riguarda le prove élite e in chiaro su Rai Sport (canale 58 del dgt), mentre in streaming su Discovery Plus, Sky Go, NOW e Rai Play.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2024

Mercoledì 11 settembre

9:00 – Cronometro donne Juniores

10:15 – Cronometro uomini Juniores

11:45 – Cronometro donne Under 23

13:15 – Cronometro uomini Under 23

15:00 – Cronometro donne Elite

16:30 – Cronometro uomini Elite

Giovedì 12 settembre

11:30 – Cronometro team mixed relay Juniores

14:20 – Cronometro team mixed relay Elite

Venerdì 13 settembre

9:00 – Gara in linea donne Under 23

13:30 – Gara in linea uomini Under 23

Sabato 14 settembre

9:00 – Gara in linea uomini Juniores

13:30 – Gara in linea donne Elite

Domenica 15 settembre

9:00 – Gara in linea donne Juniores

12:30 – Gara in linea uomini Elite

EUROPEI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le prove élite su Eurosport 1 e Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW e Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport