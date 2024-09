Calendario Coppa Davis 2024: orari e avversarie dell’Italia a Bologna. Dove vederla in tv e streaming

Da martedì 10 settembre, si disputerà la prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis: in quattro città europee, ovvero Bologna (Gruppo A), Valencia (Gruppo B), Zhuhai (Gruppo C) e Manchester (Gruppo D), saranno in palio gli otto slot per la qualificazione ai quarti.

L’Italia giocherà in casa, a Bologna, il Gruppo A: i ragazzi di capitan Filippo Volandri, giocheranno mercoledì 11 contro il Brasile, venerdì 13 contro il Belgio e domenica 15 contro i Paesi Bassi. Tutti i match dell’Italia inizieranno alle ore 15.00. Occorrerà essere tra le prime 2 di ciascun girone per andare ai quarti.

I match dell’Italia saranno fruibili in tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre gli altri incontri del girone dell’Italia saranno visibili su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Tutti i match del girone dell’Italia saranno disponibili in streaming su Rai Play, Sky Go e Now, tutti gli altri incontri su SuperTenniX.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024

Bologna (Italia) – Gruppo A

Martedì 10 settembre 15.00 Paesi Bassi – Belgio Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Mercoledì 11 settembre 15.00 Italia – Brasile – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Giovedì 12 settembre 15.00 Paesi Bassi – Brasile – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Venerdì 13 settembre 15.00 Italia – Belgio – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Sabato 14 settembre 15.00 Belgio – Brasile – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Domenica 15 settembre 15.00 Italia – Paesi Bassi – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Valencia (Spagna) – Gruppo B

Martedì 10 settembre 16.00 Australia – Francia

Mercoledì 11 settembre 16.00 Cechia – Spagna

Giovedì 12 settembre 16.00 Australia – Cechia

Venerdì 13 settembre 16.00 Francia – Spagna

Sabato 14 settembre 16.00 Cechia – Francia

Domenica 15 settembre 11.00 Australia – Spagna

Zhuhai (Cina) – Gruppo C

Martedì 10 settembre 08.00 italiane Germania – Slovacchia

Mercoledì 11 settembre 05.00 italiane Stati Uniti – Cile

Giovedì 12 settembre 05.00 italiane Germania – Cile

Venerdì 13 settembre 08.00 italiane Stati Uniti – Slovacchia

Sabato 14 settembre 08.00 italiane Germania – Stati Uniti

Domenica 15 settembre 05.00 italiane Slovacchia – Cile

Manchester (Gran Bretagna) – Gruppo D

Martedì 10 settembre 14.00 italiane Canada – Argentina

Mercoledì 11 settembre 14.00 italiane Finlandia – Gran Bretagna

Giovedì 12 settembre 14.00 italiane Canada – Finlandia

Venerdì 13 settembre 14.00 italiane Gran Bretagna – Argentina

Sabato 14 settembre 14.00 italiane Finlandia – Argentina

Domenica 15 settembre 14.00 italiane Canada – Gran Bretagna

