Calcio femminile, le migliori italiane della 3ª giornata di Serie A. Cantore sugli scudi, Girelli e Giugliano ispirate

Calato il sipario sul terzo turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A 2024-2025. Vi proponiamo l’elenco, con analisi nel dettaglio, delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Lo si era visto già nel playoff di Champions League contro il PSG che la condizione fosse ottima e nella sfida di campionato contro la Lazio in trasferta. Cantore sta abbinando la tecnica alla velocità, trovando poi anche la via della rete con continuità. È il caso della sfida dell’ultimo fine-settimana, un gol decisivo per consentire alla Vecchia Signora di rimanere a punteggio pieno.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Il gol non arriva nella sfida contro le bianco-celesti, ma l’azzurra ispira le azioni offensive della compagine bianconera come nessuna. In gran parte delle occasioni create dalla Juve c’è lo zampino di Girelli, come nel caso della marcatura di Cantore. La giocatrice compensa una mobilità non eccezionale con una grande visione di gioco.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – La regista della squadra con lo Scudetto sul petto è lei e l’ha voluto dimostrare anche nella difficile partita vinta contro il Como. La prima affermazione delle giallo-rosse in questo campionato ha sicuramente lo stampino della canadese Evelyne Viens, ma nel ruolo di donna-assist Giugliano si è confermata decisiva, come in una delle realizzazioni della nordamericana.