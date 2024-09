Calcio femminile: la Serie A accoglie il primo big match. Fari puntati sulla Roma

Sale l’attesa nella Serie A 2024-2025 di calcio femminile, massimo Campionato italiano giunto alla sua quarta giornata, contrassegnata per l’occasione dal primo big match della stagione che vedrà confrontarsi la Juventus e la Fiorentina (calcio d’inizio alle 18:00 di lunedì 30 settembre).

Si tratta senza troppi giri di parole delle due compagini più in forma del momento. Entrambe hanno infatti compiuto fino a questo momento un percorso netto mettendo a referto tre vittorie su tre. Tuttavia il favore del pronostico pende dalla parte delle bianconere, forgiate dal travolgente doppio successo in Champions contro il PSG. Decisamente più complicata invece l’avventura della Viola, costretta a cedere il passo a Wolfsburg prendendo complessivamente dodici reti tra andata e ritorno.

Fari puntati poi sulla Roma: le Campionesse d’Italia dopo un inizio leggermente balbettante hanno voglia di rimettersi in carreggiata per riprendere il treno con le prime due della classe. Sarà il Napoli l’avversario delle capitoline (calcio d’inizio, domenica 29 alle 12:30, team rinfrancato dall’1-0 interno ai danni del Sassuolo.

Proprio le neroverdi, alla ricerca disperata di punti, sfideranno domani alle 18:00 l’Inter in un incontro tutto da vivere. Tra gli altri match in programma spiccano inoltre Como-Sampdoria (calcio d0inizio alle 15:00 di sabato 28) e Milan-Lazio (calcio d’inizio alle 15:00 di domenica 29 settembre), dispute utili per capire ancora meglio le gerarchie dell’annata sportiva appena cominciata.