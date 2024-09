Calcio femminile: la Juventus non si ferma più! Poker alla Fiorentina e primo posto in Serie A

Juventus forza quattro, in tutti i sensi. Non si fermano davvero più le bianconere, da oggi capolista in solitaria del Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile. La squadra allenata da Massimiliano Canzi ha infatti vinto il big match della quarta giornata di Campionato, imponendosi per 4-0 contro la Fiorentina confermando uno stato di forma straordinario consolidato anche dal doppio successo in Champions ai danni di una compagine di lusso come il PSG.

Un match letteralmente dominato quello delle piemontesi che, sul campo di Biella, si sono rese pericolose fin dai primi minuti, colpendo un palo con Vangsgaard dopo appena tre giri di orologio. Il vantaggio, nell’aria, si concretizza invece al 39′ grazie ad Arianna Caruso, la quale capitalizza un bello schema partito da un calcio di punizione battuto da Schatzer concluso con una zingara sul primo palo.

Il raddoppio arriva al 55′ della ripresa con una prodezza della già citata Vangsgaard, abile a liberarsi di Georgieva facendo partire un destro irresistibile ed imparabile per Fiskerstrand. Il goal della sicurezza è segnato invece da Krumbiegel, perfetta a piazzare dopo un passaggio di Bonansea. Ci sarà spazio inoltre anche per il poker di Martina Rosucci che, sul velluto, si smarca all’interno dell’aria superando il portiere avversario dopo un assist al bacio di una scatenata Vangsgaard.

In merito al risultato odierno, la Juventus occupa da sola la testa della classifica con 12 punti, seguita dall’Inter (10 punti) ed appunto dalla Fiorentina (9 punti).