Calcio femminile, Juventus e Fiorentina restano a punteggio pieno in Serie A. Roma bloccata anche dal Sassuolo

Si è aperta quest’oggi la seconda giornata del campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile: restano a punteggio pieno Juventus e Fiorentina, vittoriose rispettivamente contro Como e Milan, mentre incappa in un altro pareggio la Roma, fermata a domicilio dal Sassuolo.

La Roma, campionessa d’Italia, dopo il 2-2 all’esordio nel derby con la Lazio, viene fermata sul pari in casa per 1-1 dal Sassuolo e scivola a -4 dalla vetta dopo 180′: botta e risposta nel giro di un minuto nel primo tempo tra le due compagini. Al quarto d’ora di gioco sblocca la contesa Giugliano per le capitoline, al 16′ pareggia Clelland su assist di Orsi.

La Juventus, vittoriosa nel turno precedente proprio in casa del Sassuolo per 3-6, quest’oggi soffre ma piega il Como nella ripresa per 4-2, mostrando grande prolificità in attacco, ma al contempo avendo qualcosa da registrare in difesa.

Ospiti in vantaggio al 4′ con Kramzar, ma le bianconere ribaltano la contesa in 3 minuti, con le reti al 16′ di Caruso ed al 19′ di Bennison. Le lariane, però, impattano nuovamente al 36′ con Nischler. Nella ripresa la Juventus torna in vantaggio al 52′ con Bergamaschi, ma è al minuto 82 che le padrone di casa chiudono i conti con il 4-2 firmato da Krumbiegel.

La Fiorentina, dopo aver sconfitto nella prima giornata di misura il Napoli, passa in rimonta per 1-2 in casa del Milan, ancora fermo al palo dopo la battuta d’arresto patita all’esordio per mano del Como. Tutte le marcature nel primo tempo: le rossonere passano in vantaggio al 3′ con Ijeh, ma le ospiti dapprima pareggiano con Bredgaard al 17′, poi firmano il gol partita grazie al rigore trasformato al 32′ da Boquete.