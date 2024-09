Calcio femminile, Juventus all’esame PSG nell’andata del 2° turno di qualificazione di Champions League

Appuntamento domani (ore 19.00) al “Pozzo-La Marmora” di Biella per l’andata del secondo turno della Champions League di calcio femminile. La Juventus affronterà il PSG per guadagnarsi l’approdo alla fase a gironi della massima competizione continentale per club. Le bianconere allenate da Massimiliano Canzi cercheranno di sfruttare il fattore campo e anche l’aver messo due partite di campionato nelle gambe, a differenza delle francesi.

La Vecchia Signora ha iniziato bene il proprio percorso con le vittorie contro Sassuolo e Como. Dopo il match contro le lariane, allo stato attuale delle cose la compagine bianconera è la squadra che ha mandato più giocatrici diverse in rete nei cinque maggiori campionati europei in corso, almeno quattro più di qualsiasi altra formazione. Un dato che potrebbe essere molto utile anche contro le ragazze guidate da Fabrice Abriel.

Come detto, le parigine non hanno ancora disputato alcun incontro nella Première Ligue (primo match sabato 21 settembre contro il Montpellier), ma hanno affrontato una preparazione in cui hanno messo in mostra un livello di gioco convincente. Dopo aver vinto la Perth International Cup contro il Manchester City (1-0), hanno dominato la scena contro il QRM (11-0) e si sono confermate ad alto livello contro il Reims (4-1).

In altre parole, la Juventus dovrà sfoderare tutte le sue armi ed esprimere un livello di calcio molto alto per imporsi tra le mura amiche e affrontare il ritorno in Francia con un minimo vantaggio. Vedremo se il tecnico juventino riproporrà il 3-4-2-1 contro il Como, con Vangsgaard (ex del confronto) o Girelli che potrebbero essere il riferimento offensivo a cui Cantore o Lehmann potranno appoggiarsi, come anche Beccari. Fondamentale sarà il lavoro sulle corsie esterne di Bergamaschi, a segno contro le lariane, e di Thomas, dotata di grande tecnica in velocità per creare occasioni di superiorità numerica.