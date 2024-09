Calcio femminile: il Wolfsburg è troppo forte. La Fiorentina cade 0-7 in Champions League

La Fiorentina esce con le ossa rotte dal match d’andata contro il Wolfsburg valido per il Round 2 di qualificazione della UEFA Women’s Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Tra le mura amiche del Viola Park la squadra italiana ha dovuto cedere il passo per 0-7 alla quotatissima formazione teutonica, adesso indirizzata fortemente verso il passaggio del turno.

Grande la differenza vista sul campo, specie in termini di esperienza. L’inizio è infatti subito in salita. Al sesto giro di orologio le tedesche firmano lo 0-1 grazie a un colpo di testa in tuffo di Hegering su calcio d’angolo. Il raddoppio arriva invece al 24’, proprio nel momento in cui la Fiorentina sembrava avere acquisito coraggio. A tagliare le gambe alle padrone di casa ci pensa di nuovo Hegering, lesta nell’approfittare della défaillance di Fisketrand che, erroneamente, serve con un cross l’avversaria che non deve fare altro che calciare verso la porta.

Il tris arriva invece al 39’ su palla inattiva complice la mezza girata di Popp. Al 44’ ci sarà spazio anche per il poker, concretizzatosi con un contropiede terminato con il tiro di sinistro all’incrocio di Brand. Lo spartito, purtroppo, non cambia nel secondo tempo quando, otto minuti dopo l’inizio, un’altra ripartenza concede al Wolfsburg di mettere a referto lo 0-5, sfruttando un numero in slalom di Huth che passa una sfera appetibilissima a Popp.

L’attaccante successivamente festeggia anche la personale tripletta capitalizzando ancora un contropiede dopo una prima ribattuta della difesa viola. Il colpo dello 0-7 è invece ad opera di Endemann, brava a insaccare in rete dopo un assist della neo entrata Blomqvist. Il match di ritorno si svolgerà mercoledì 25 settembre alle ore 18:30.