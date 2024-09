Calcio a 5: l’Italia femminile dilaga nel secondo test. Slovacchia battuta 10-0 in trasferta

Dopo il 4-1 di ieri l’Italia femminile del calcio a 5 non solo rivince, nel secondo test amichevole a Samorin (nei dintorni di Bratislava) contro la Slovacchia, ma addirittura dilaga imponendosi alla fine per 10-0 sulla nazionale locale.

Partita a senso unico quella condotta dalle azzurre, che già nei primi minuti del match passano: rete di Adamatti e poi raddoppio di Borges per il momentaneo 2-0. Successivamente, a cavallo dei due tempi, è Boutimah a scatenarsi: segnatura del 3-0 verso il riposo e marcatura del 4-0 con le due squadre in campo per la ripresa.

E’ l’antipasto di quanto succede nei successivi minuti. Ancora Boutimah per la tripletta, poi due volte Dal’Maz, Adamatti che torna sul referto delle marcatrici, e infine Grieco e un’ultima volta Boutimah: finisce il match con il 10-0 conclusivo.

Queste le dichiarazioni della ct Francesca Salvatore: “Alle volte è tale la voglia di giocare e competere che si rischia di perdere di vista il lavoro fatto fin qui. Se riusciamo a essere una squadra ‘pensante’ possiamo fare ottime cose e oggi lo abbiamo dimostrato, imponendo ritmo e qualità ed è arrivato un risultato significativo in termini numerici sul tabellino. Il pensare ci rende più forti e consapevoli, esalta le qualità individuali e ci fa esprimere un gioco divertente. Questa Italia è una squadra con valori importanti ed è pronta per il primo round”.

“Avremo grandi responsabilità perché siamo le apripista di un nuovo percorso, le prime a lottare per l’obiettivo Mondiale – conclude l’allenatrice italiana -. Abbiamo lavorato duramente per far sì che questo senso di responsabilità non diventi un peso, ma un onore”.

SLOVACCHIA-ITALIA 0-10 (pt 0-3)

Slovacchia: Gajdosova, Jacenkova, Tyciakova, Rybanska, Mackova, Chomova, Gemicka, Banikova, Vojsova, Holoskova, Juskova, Ilkova, Tisliarova, Mochnacka. Ct Selarik

Italia: Sestari, Borges, Adamatti, Grieco, Boutimah, Coppari, Vanelli, Bettioli, Ghilardi, De Cao, Bovo, Dal’Maz, Ferrara, Carturan. Ct Salvatore

Reti: 1’pt Adamatti (I), 3’ Borges (I), 16’, 1’st e 5’ Boutimah (I), 5’ e 6’ Dal’Maz (I), 10’ Adamatti (I), 15’ Grieco (I), 17’ Boutimah (I)

Arbitri: Rastilav Behancin (SVK), Andrej Bublakev (SVK), Michal Botka (SVK), Crono: Vladimir Abrozek (SVK)