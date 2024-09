Calcio a 5, Brasile e Ucraina approdano ai quarti di finale dei Mondiali 2024

Ha preso il via quest’oggi la seconda fase dei Mondiali 2024 di calcio. In Uzbekistan, gli ottavi di finale hanno tenuto banco e si sono disputati i primi due incontri delle partite a eliminazione diretta. Brasile e Ucraina hanno rispettato i pronostici, staccando il biglietto per i quarti.

La compagine verdeoro si è imposta con il punteggio di 5-0 contro il Costa Rica. Una prestazione consistente della formazione sudamericana. Nel primo tempo Marcel al 5′ e Valerio al 12′ hanno messo sui binari favorevoli il confronto. Nella ripresa il lavoro è stato ultimato autorevolmente dai brasiliani, a segno con Leandro Lino al 28′ e una doppietta di Neguinho al 36′ e al 40′. Brasile che attende nel prossimo turno la vincente della sfida tra Iran e Marocco.

Meno agevole l’affermazione degli ucraini contro i Paesi Bassi (3-1). Una partita equilibrata nella prima frazione, con Zvarych a regalare al 6′ il gol del vantaggio alla formazione dell’Est. Nel secondo tempo Bouzambou ha permesso agli olandesi di pareggiare i conti, negli ultimi 10′ una doppietta di Melnyk ha permesso all’Ucraina di prevalere. Nei quarti di finale il nome della prossima squadra avversaria verrà fuori dall’incrocio tra la Spagna e il Venezuela.