Calcio a 5, Brasile a valanga contro la Croazia nei Mondiali 2024. Uzbekistan ko contro il Paraguay

Andata in archivio la quarta giornata di incontri della fase a gironi dei Mondiali 2024 di calcio a 5 in Uzbekistan. Protagoniste le squadre dei gruppi A ed B. Ricordiamo che le compagini sono state divise in 6 gironi da 4 squadre l’uno. A passare alla fase a eliminazione diretta, quella degli ottavi di finale, saranno le prime 2 classificate di ogni singola pool, più le migliori 4 terze. Alla fase da “Dentro o Fuori” arriveranno quindi in 16.

Partendo dal girone A, c’è stata la sconfitta dei padroni di casa contro il Paraguay. Gli uzbeki sono stati battuti sullo score di 4-1, per effetto delle marcature di Espinoza, Baez, Martinez e di Salas. Sul finire della partita, Nishonov ha gonfiato la rete per l’Uzbekistan.

Nell’altra sfida del raggruppamento, c’è stato il pari tra Costa Rica e Paesi Bassi: prima frazione sull’1-1, con l’autogol di Ceyar che ha permesso alla compagine centroamericana di passare in vantaggio, ma pareggio di Bouzambou; nella ripresa Ouaddouh ha regalato il gol del vantaggio all’Olanda, ma Leon ha fissato il punteggio sul 2-2. Con questo risultato il Paraguay guida le fila a punteggio pieno ed è già certo di essere agli ottavi da primo di questo gruppo.

Nel girone B è stata netta l’affermazione di una delle squadre favorite per il titolo, il Brasile. La selezione verde-oro si è imposta contro la Croazia per 8-1, con quattro reti equamente divise nelle due frazioni: Pito, Dyego, Marcel e Neguinho hanno posto la loro firma nel primo tempo; ancora Pito e Marcel, oltre ad Arthiur e Rafa Santos sono andati a segno nella ripresa. Croati che avevano momentaneamente pareggiato nella prima parte del match con Marinovic, ma l’espulsione di Kuraja ha un po’ cambiato lo spartito. La Thailandia ha tenuto il passo dei brasiliani, vista l’affermazione contro Cuba per 10-5. Con questo risultato sia la formazione sudamericana che quella thailandese hanno staccato il biglietto negli ottavi, sarà l’ultimo turno del raggruppamento a stabilire il primato.