Biathlon, Dorothea Wierer continua fino a Milano-Cortina 2026: “Sarebbe stato un peccato chiudere così”

Dorothea Wierer non appende la carabina al chiodo ed è intenzionata a continuare la propria carriera agonistica fino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con le gare di biathlon che si disputeranno ad Anterselva. L’azzurra, dunque, sarà al via della stagione 2024-2025 e di quella successiva, almeno fino alla rassegna a Cinque Cerchi.

Wierer in conferenza stampa ha spiegato come è giunta a questa decisione: “Purtroppo la stagione scorsa è stata strana, è partita bene, poi sono arrivata a novembre e ho preso l’influenza. Ho corso da malata parecchie volte e questo non mi ha aiutata. Ho cercato di fermarmi qualche giorno per prepararmi per Nove Mesto, ma c’era qualcosa che non andava. Ho deciso di fermarmi perché non avevo più energie e dovevo prendere delle gocce per dormire. Non era più sostenibile“.

La decisione di prendersi del tempo per stabilire il proprio futuro agonistico: “In questo periodo ho fatto una vita normale, la casalinga, con qualche evento. Volevo un po’ riflettere senza allenamento per riposarmi il più possibile e vedere le novità sul mio stato fisico e mentale. Alla fine mi sono resa conto che sarebbe stato un peccato chiudere cosi una parte della mia vita. Ho parlato con Roda e con le Fiamme Gialle ed in accordo con il nostro staff abbiamo capito che c’è la volontà di proseguire fino alle Olimpiadi. Non è stata una decisione facile, perché ci saranno tanti sacrifici da fare“.

La programmazione della stagione 2024-2025 è già iniziata: “Abbiamo già programmato l’estate e da oggi ho iniziato ad allenarmi con il mio solito gruppo di lavoro, di cui mi fido moltissimo, per arrivare all’appuntamento in forma. Ringrazio le Fiamme Gialle. Continuerò nel mio progetto personale con lo sviluppo del calciolo, che utilizzerò nelle prossime gare“.