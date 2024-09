Berrettini e la probabile sfida a Raphael Collignon: un abituale frequentatore di Challenger

Tutto pronto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per lo scontro diretto tra Italia e Belgio, entrambe a punteggio pieno dopo aver vinto al debutto nel gruppo A della fase a gironi della Coppa Davis 2024. Gli Azzurri hanno la possibilità di chiudere già oggi il discorso qualificazione (avanzano alle Final Eight di Malaga le prime due del raggruppamento) con un successo per 3-0, mentre ai Diavoli Rossi basterebbe una vittoria (anche 2-1) per volare ai quarti di finale.

Proiettandoci ai vari accoppiamenti odierni, il primo singolare vede la Nazionale padrona di casa nettamente favorita potendo contare su un n.2 di lusso che risponde al nome di Matteo Berrettini. Il romano sta ritrovando finalmente le giuste sensazioni ed è sempre estremamente competitivo su campi veloci, inoltre è reduce da una buona prestazione contro il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca (6-1 7-6).

Il finalista di Wimbledon 2021 dovrà vedersela nel pomeriggio (ore 15.00) con il singolarista numero 2 del Belgio, che verrà scelto dal capitano Steve Darcis tra Raphael Collignon e Alexander Blockx. Il primo resta in pole position, avendo giocato (e perso) tre giorni fa contro l’olandese Botic Van de Zandschulp e occupando una posizione più alta nel ranking mondiale rispetto al connazionale.

Collignon è infatti 194° al mondo, mentre Blockx è appena fuori dalla top250 (numero 253). L’assenza del numero 1 belga David Goffin ha indebolito la rosa dei Red Devils, costretti a schierare un secondo singolarista di livello Challenger alle spalle del solido Zizou Bergs. Collignon ha 22 anni, Blockx 19: entrambi sono ancora fuori dal giro del circuito maggiore, alternando partecipazioni a tornei ITF e Challenger.