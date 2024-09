Berrettini, che fatica! Battuto il n.253 Blockx al terzo set: Italia-Belgio 1-0

Tanta, anzi tantissima, inaspettata sofferenza, ma questa è la Coppa Davis. Matteo Berrettini regala un preziosissimo primo punto all’Italia nella sfida contro il Belgio. Il romano ha sconfitto in rimonta Alexander Blockx, numero 253 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 7-5 dopo due ore di gioco. Serviva assolutamente la vittoria alla squadra di Filippo Volandri, che con il 3-0 è certa di accedere alle finali di Malaga. Tra poco in campo ci saranno Flavio Cobolli e Zizou Bergs.

Berrettini ha chiuso la sua partita con cinque ace e l’86% di punti vinti con la prima di servizio. Sono anche 30 i vincenti dell’azzurro contro i 22 del belga, che ha commesso lo stesso numero di errori non forzati del romano (23).

Inizio di partita complicato per Berrettini, che sbaglia tanto con il dritto e si trova sotto 0-40 nel terzo game. L’azzurro annulla le prime due, ma sulla terza Blockx trova il passante di rovescio che gli permette di salire 3-1. Il belga non concede nulla nei propri turni di servizio, tenuti veramente con grande facilità, e va a prendersi il primo set per 6-3.

Sicuramente non era l’avvio di partita pensato dall’azzurro, ma Berrettini riesce comunque a reagire subito in avvio di secondo set. Il romano si procura due palle break nel quarto gioco e sulla seconda trova la risposta profonda di rovescio, che fa male al belga. Il romano manca un’altra occasione di break nel sesto game, ma nell’ottavo Blockx va in totale confusione con il dritto e con quattro errori consecutivi regala il game a zero a Berrettini, che chiude 6-2 e porta il match al terzo set.

Nonostante il set vinto, Berrettini comincia in salita la terza frazione. Subito il romano deve affrontare una palla break, ma si salva con l’ace centrale. Nel quarto gioco è il romano ad avere una palla break, ma spreca tutto con un brutto errore di dritto. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e sembra quasi certo l’approdo al tie-break. Invece nel dodicesimo game Blockx sente la pressione del momento e regala con il dritto. Berrettini si procura due match point e chiude sul secondo con un gran dritto. Finisce 7-5 per un Berrettini che scarica poi tutta la sua gioia in un urlo ed un pianto liberatorio.