Bebe Vio debutta con una vittoria alle Paralimpiadi: semifinale con scioltezza a Parigi 2024

Bebe Vio ha fatto il proprio esordio trionfale alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse veneta ha debuttato ai quarti di finale del tabellone di fioretto individuale (categoria B), dopo essere stata esentata dal primo turno in quanto testa di serie numero 1 del seeding.

L’azzurra ha giganteggiato in pedana, surclassando l’ucraina Nadiia Doloh con il perentorio punteggio di 15-12 e proseguendo così la propria avventura in questa competizione, dove sta gareggiando usando anche il cognome della mamma (risulta iscritta come Beatrice Maria Vio Grandis).

Bebe Vio sta andando a caccia della terza affermazione consecutiva ai Giochi dopo i trionfi di Rio 2016 e Tokyo 2020, accompagnati anche da due medaglie nella prova a squadre (bronzo in Brasile e argento in Giappone). La 27enne, quattro volte Campionessa del Mondo (l’ultima lo scorso anno a Terni), è partita con tutti i favori del pronostico e in semifinale, alle ore 14.40, affronterà la cinese Xiao Rong (capace di battere Nga Ting Tong da Hong Kong per 15-9).