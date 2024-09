Beach volley, Italia avanti tutta nel Future di Balikesir! Ditta/Sestini già ai quarti

Ultimi fuochi della lunghissima stagione del beach volley mondiale sulla sabbia turca di Balikesir dove è in programma un Future con tre coppie italiane iscritte che si sono molto ben comportate nella prima giornata di gare del tabellone principale.

Erika Ditta ed Eleonora Sestini, reduci dalla delusione delle finali del campionato italiano di Bellaria dove sono uscite di scena troppo presto, si sono prontamente riscattate vincendo due partite e conquistando così l’accesso ai quarti di finale del torneo femminile. La coppia italiana di stanza a Cesenatico ha iniziato nella semifinale del girone con una vittoria convincente e tutt’altro che scontata contro le danesi Bisgaard/Hauge, sconfitte 2-0 (21-19, 21-11). Nella sfida che apriva le porte dei quarti di finale le azzurre hanno vinto 2-1 la battaglia contro le greche Triantafyllidi/Manavi. Conquistato il primo set con un sofferto 22-20, la coppia italiana ha ceduto il secondo parziale con il punteggio di 15-21 ma nel tie break si è imposta 15-12 conquistando così la top 8 del torneo, la seconda consecutiva dopo il terzo posto di Rossano/Corigliano.

In campo maschile hanno iniziato con il piede giusto le due coppie italiane impegnate in serata nelle finali per il primo posto dei gironi. Andreatta/Alfieri hanno superato i norvegesi Solheim/Klungsøyr con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-16) e in serata affronteranno i polacchi Krzeminski/Pietraszek nella finale del girone. La coppia romagnola Rossi/Caminati, tornata assieme alle finali del campionato italiano, ha sconfitto, invece con un sofferto 2-1 (21-15, 16-21, 15-9) i tedeschi Lorenz/Stadie e in serata affronterà i belgi Vercauteren/Van Langendonck con l’obiettivo di accedere direttamente ai quarti di finale.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Gruppo A Mermer/Kurt TUR [1] vs. Moiseiev/Savvin UKR [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-19), Mol/Mol NOR [8] vs. KAI/Adachi JPN [9] 2-0 (21-16, 21-19).

Gruppo B Enile/Theodore TTO [2] vs. Abolhassan/S. Shekar IRI [15] [Q] 0-2 (13-21, 11-15), Aas/Sunde NOR [7] vs. Özdemir/Kuru TUR [10] 2-0 (21-18, 21-19)

Gruppo C Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] vs. Erol/Barış G. TUR [14] 2-0 (21-5, 21-17), Rossi/Caminati ITA [6] vs. Lorenz/Stadie GER [11] 2-1 (21-15, 16-21, 15-9)

Gruppo D Krzeminski/Pietraszek POL [4] vs. Tür/Imdat TUR [13] 2-0 (21-8, 21-15), Alfieri/Andreatta ITA [5] vs. Solheim/Klungsøyr NOR [12] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Finali primo posto gironi: Mermer/Kurt TUR [1] vs. Mol/Mol NOR [8], Abolhassan/S. Shekar IRI [15] [Q] vs. Aas/Sunde NOR [7], Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] vs. Rossi/Caminati ITA [6], Krzeminski/Pietraszek POL [4] vs. Alfieri/Andreatta ITA [5]

Finali terzo posto gironi: Moiseiev/Savvin UKR [16] [Q] vs. KAI/Adachi JPN [9] [Q] Erol/Barış G. TUR [14] vs. Lorenz/Stadie GER [11], Enile/Theodore TTO [2] vs. Özdemir/Kuru TUR [10], Tür/Imdat TUR [13] vs. Solheim/Klungsøyr NOR [12] [Q].

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool A Hollas, H./Remmelg EST [1] vs. Durasi/Ocakci TUR [16] 2-0 (21-10, 21-14), Miharu/Ishihara JPN [8] [Q] vs. Dvorníková/Pospisilova CZE [9] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool B Serdiuk/Romaniuk UKR [2] vs. Dil/Toy TUR [15] 2-0 (21-7, 21-15), Kabulbekova/Ivanchenko KAZ [7] vs. Motomura/Nayu JPN [10] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool C Triantafyllidi/Manavi GRE [6] vs. Prins/van Diepen NED [11] 2-0 (21-10, 21-14), Sestini/Ditta ITA [3] vs. Bisgaard/Hauge DEN [14] [Q] 2-0 (21-19, 21-11)

Pool D Simdim/Ceylin TUR [4] vs. Schäkel/Beutel GER [13] [Q] 0-2 (12-21, 15-21), Friedl/Berger AUT [5] vs. Lutz A./Zobrist SUI [12] [Q] 2-0 (21-15, 22-20)

Finali primo posto gironi: Hollas, H./Remmelg EST [1] vs. Miharu/Ishihara JPN [8] [Q] 2-0 (21-17, 21-14), Schäkel/Beutel GER [13] [Q] vs. Friedl/Berger AUT [5] 0-2 (16-21, 16-21), Serdiuk/Romaniuk UKR [2] vs. Kabulbekova/Ivanchenko KAZ [7] 2-0 (21-12, 21-8), Sestini/Ditta ITA [3] vs. Triantafyllidi/Manavi GRE [6] 2-1 (22-20, 15-21, 15-12)

Finali terzo posto gironi: Durasi/Ocakci TUR [16] vs. Dvorníková/Pospisilova CZE [9] Dil/Toy TUR [15] vs. Motomura/Nayu JPN [10] Bisgaard/Hauge DEN [14] [Q] vs. Prins/van Diepen NED [11] Simdim/Ceylin TUR [4] vs. Lutz A./Zobrist SUI [12] [Q]