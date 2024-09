Beach volley, bis azzurro a Corigliano-Rossano! Trionfo Orsi Toth/Bianchi e Dal Corso/Viscovich

Erano i più attesi, erano i favoriti e alla fine hanno fatto centro nell’ultimo Future in terra italiana che potrebbe segnare un confine in vista del futuro di queste due coppie. Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso tra gli uomini e Reka Orsi Toth e Giada Bianchi hanno trionfato sulla sabbia calabrese di Corigliano-Rossano e si preparano così per una stagione dove potrebbero essere grandi protagonisti per il beach volley italiano.

Un torneo trionfale, quello calabrese, per l’Italia del beach che ha piazzato cinque coppie, molte delle quali composte da atleti giovani, sul podio su sei posti disponibili. Un risultato senza precedenti che si va inserire tra i pochi tornei in cui l’Italia ha vinto sia il torneo maschile che quello femminile.

Tra le donne finale tutta italiana con Orsi Toth/Bianchi, al quarto podio (un secondo e due terzi posti prima di oggi) nei Future italiani dopo il nono posto all’Europeo e ad Amburgo, che hanno battuto 2-0 la coppia di stanza a Cesenatico e allenata da Thomas Casali Ditta/Sestini che ha conquistato la prima finale e il primo podio della sua storia. Primo set a senso unico con Bianchi/Orsi Toth che hanno vinto abbastanza agevolmente 21-17, secondo set tiratissimo con Ditta/Sestini che hanno avuto anche la possibilità di riaprire il match ma hanno ceduto alle rivali con il punteggio di 25-23.

A completare il podio tutto italiano un’altra coppia al primo top3 assieme: quella composta dall’inossidabile Jessica Allegretti e da Valentina Calì che hanno sconfitto 2-1 (21-15, 20-22, 15-10) le ucraine Skrastina/Ozolina.

Così le semifinali: Bianchi/Orsi Toth-Allegretti/Calì 2-0 (21-18, 21-15), Ditta/Sestini-Skrastina/Ozolina 2-0 (21-16, 21-15).

In campo maschile anche Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso hanno completato il poker di podi in terra italiana in questa stagione vincendo il loro secondo Future dopo quello di Cervia (erano stati secondi a Battipaglia e terzi a Messina). La coppia azzurra in finale ha battuto 2-0 Samoilovs/Relins al termine di un match dai due volti. Netto il successo degli azzurri nel primo set, vinto 21-14, molto più sofferto nel secondo parziale con i lettoni che sono riusciti a reggere il ritmo ma si sono arresi ai vantaggi (22-20).

Terzo gradino del podio ancora per l’Italia con Marchetto/Windisch che hanno superato 2-0 (24-22, 21-17) gli argentini di stanza in Italia Azaad/Sancer. Così le semifinali: Viscovich/Dal Corso-Azaad/Sancer 2-0 (21-18, 21-9), Marchetto/Windisch-Samoilovs/Relins 1-2 (21-14, 15-21, 13-15).