Basket: Sassari manca l’accesso alla Champions League, Bonn ferma la rimonta sarda nell’ultimo quarto

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari non giocherà la stagione regolare di Basketball Champions League 2024-2025. Ad Antalya, i sardi di Nenad Markovic devono cedere per 78-71 ai tedeschi del Telekom Baskets Bonn, letteralmente trascinati dai 17 punti di Angelo Allegri, che piazza un 5/6 da tre e vanifica sia i 21 di Eimantas Bendzius che i 19 di Miralem Halilovic. Il Banco è ora destinato a entrare in FIBA Europe Cup.

Servono due minuti affinché arrivi il primo canestro, quello di Pape. Ed è lui, con Kennedy, a lanciare Bonn, mentre Sassari in metà quarto ha solo la tripla di Bendzius nel tabellino realizzativo. Sono Tambone, Bibbins e Halilovic a girare la situazione a favore del Banco, che sale fino al 18-13. Pronta però la reazione dei tedeschi, che trovano anche la tripla di Allegri per rimanere sotto 21-20 dopo 10′.

Un paio di fiammate di Cappelletti lanciano la Dinamo sul 25-21, poi non segna più nessuno decisamente a lungo. McGhee, nel frattempo, nella scarsità di canestri generalizzata fa ripartire Bonn, il che produce un duello offensivo a basse percentuali, ma pur sempre duello offensivo. Ritorna Cappelletti ed è lui, insieme a Halilovic, a dare a Sassari il 33-32 dell’intervallo.

Al rientro in campo la foga di Bonn, semplicemente, esplode e ha la forma di un gruzzolo di 32 punti nel periodo. Colpiscono prima Hume, poi Fleming, quindi Kennedy. Se sulle prime Halilovic è, insieme a Bibbins, l’uomo in grado di far rientrare Sassari fino al pari a quota 49, sono poi Griesel e soprattutto Allegri a dare una scossa totale alle speranze del Banco, che finisce sotto 48-64 con dieci minuti da giocare.

Sassari, in qualche modo, nella partita riesce anche a rientrarci: Tambone e Bendzius, poi Bibbins e Halilovic riescono a riportare i sardi intorno alle 10 lunghezze di ritardo. Un divario difficile, ma non impossibile da colmare, e lo dimostra ancora Halilovic riportando addirittura a tre punti la squadra biancoblu. Lo sforzo, però, è tantissimo, e negli ultimi tre minuti è Bonn a riprendere in mano la situazione e a conquistare l’accesso alla principale coppa FIBA.