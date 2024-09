Basket, la Reyer Venezia batte l’Aris Salonicco nel debutto in EuroCup: 17 punti di Parks

L’Umana Reyer Venezia non fallisce il debutto in EuroCup! Gli oro-granata battono i greci dell’Aris Midea Salonicco per 95-75 nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo B), in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale, complici anche le assenze importanti tra le fila degli ellenici. 17 punti per Jordan Parks e 13 per Aamar Simms e Mfioundi Kabengele tra le fila oro-granata, con 12 di Tyler Ennis. Per la squadra di Salonicco, invece, 14 di Lander Norrey e 9 di James Parks non bastano ad evitare il ko in terra lagunare.

Match in avvio equilibrato (6-5), con Parks e Simms che provano a dare un piccolo strappo (13-8). Toliopoulos riporta l’Aris a -2 (15-13), con Munford che si scatena e piazza quattro punti in fila per il +10 Reyer (23-13). Salonicco cerca di riavvicinarsi con le triple di Toliopoulos e Woodbury (26-19), ma Davide Moretti piazza la bomba del 30-22 con cui si chiude il primo quarto.

Nel secondo quarto l’Umana non alza il piede dall’acceleratore e vola a +11 con il canestro pesante di Wheatle (35-22). L’Aris Midea non si perde d’animo e colma parzialmente il gap con Nolley (35-28), mentre i liberi di Kabengele e di Munford tengono Venezia a due possessi pieni di vantaggio (39-33). James Banks si carica la squadra sulle spalle ed impatta nel punteggio (39-39) con gli oro-granata che rimettono la freccia grazie alle segnature dalla lunetta di Tessitori ed Ennis per il 47-41 con cui si va all’intervallo lungo.

Terzo parziale che si apre con l’uno-due micidiale dall’arco di Roberts e Nolley: -1 Salonicco (47-46), ma la Reyer replica prontamente con un contro-break di 6-0 per tornare a +8 (54-46). Munford da tre e Simms da due dilatano nuovamente il divario (59-46), con l’Aris Salonicco che fatica a contenere l’attacco veneziano e non riesce più a sfondare il muro oro-granata. Simms appoggia per il +17 (63-46 e 10 punti per lui), con Woodbury che sblocca gli ospiti dalla lunetta (63-47), andando a bersaglio anche dall’arco (66-54). Un 2+1 di James Banks fissa il punteggio sul 69-57 dopo 30’.

Ultimo quarto di pura gestione per Venezia, forte del vantaggio importante accumulato nelle frazioni precedenti: Bochoridis chiude un gioco da tre punti (76-61), con Simms che brucia la retina dall’arco (79-62). Vittoria in cassaforte per gli uomini di coach Spahijia, che toccano anche il +20 con l’appoggio di Kabengele (84-64), con Nolley che prova a rendere meno pesante il passivo (84-67). L’Umana non ci pensa a calare d’intensità, con la tripla di Wheatle ed i liberi di Parks e Moretti che valgono il 95-75 con cui la Reyer esulta di fronte al proprio pubblico per il primo successo nella nuova stagione in EuroCup!