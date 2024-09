Basket, la Dinamo Sassari sfida lo Juventus Utena per avvicinarsi alla Champions League

Parte domani sera da Antalya la corsa del Banco di Sardegna Sassari verso un posto nella prossima BCL. I sardi, infatti, affronteranno i lituani dello Juventus Utena nella semifinale del torneo di qualificazione che manderà una squadra nel torneo continentale.

I lituani hanno superato 87-84 i serbi dello Spartak Office Shoes nei quarti di finale, conquistando così il diritto di sfidare Sassari domani sera, con la finalissima in programma, invece, domenica. Per Sassari un primo impegno ufficiale subito duro e importante per il prosieguo della stagione, in bilico in Europa tra BCL ed Europe Cup.

E Nenad Markovic saprà solo all’ultimo, o quasi, se avrà a disposizione Alessandro Cappelletti, Miralem Halilovic e Luca Vincini, tutti non al top fisicamente. Di contro, diversi i giocatori da tenere d’occhio in casa Utena, come l’ex Venezia Orelik, il playmaker canadese LJ Thorpe e i due americani Eilat Chealey e Dominic Green.

“Penso che la squadra stia lavorando bene e nella direzione giusta, sono tutti focalizzati su quello che fanno in palestra e i ragazzi si stanno preparando nel migliore dei modi. Come detto, l’inizio di stagione è fondamentale e ti può dare un grande boost a livello di energia. Andorra penso sia in assoluto la favorita, Bonn ha una struttura sempre competitiva, vediamo, ci giocheremo le nostre carte” ha dichiarato il general manager Pasquini.