Basket femminile: Sassari travolge il PAS Giannina nel ritorno e va ai gironi di EuroCup

Il Banco di Sardegna Sassari entra ufficialmente nella fase a gironi di EuroCup 2024-2025. La Dinamo allenata da Antonello Restivo travolge, in tutti i sensi, le greche del PAS Giannina (in greco Ioannina) con il punteggio di 95-50 nella gara di ritorno della qualificazione, dopo che all’andata aveva già vinto per 63-80. Sassari entrerà ora nel girone I, composto da TTT-Riga (Lettonia), Kangoeroes Mechelen (Belgio) e MB Zaglebie Sosnowiec (Polonia).

Il primo quarto comincia a ritmi deicsamente alti: con Taylor e Diallo da una parte e Xanthopoulou e Sarigiannidou dall’altra il punteggio, dopo poco più di due minuti, è già di 9-5. A sorridere, però, è solo la Dinamo, che fa valere tantissima qualità cestistica in più e, con l’apporto anche di Gonzales, se ne va in tranquillità fino al 28-10 dopo 10′. La musica non cambia (anzi) nel secondo periodo, in cui l’attacco del club sardo gira a meraviglia e quello delle greche non trova la benché minima soluzione. Diallo fa ciò che vuole, entra in ritmo anche Natali, e il risultato è che a metà gara si è già sul 53-14.

Il resto del confronto, fondamentalmente, non ha più ragion d’essere, dal momento che il divario tra le due squadre è anche troppo evidente e già il +17 dell’andata. Si fa allora notare la parte più di colore del PalaSerradimigni, con una sessantina di tifosi greci arrivata fin dalla periferia dell’Epiro in una di quelle testimonianze di amore sportivo che sono da raccontare. Per la cronaca, a un certo punto, con Taylor che nel frattempo rimpingua il bottino di punti (26 in 24 minuti), Restivo applica rotazioni sagge, non lascia nessuna in campo più dei 26’13” di Natali e concede campo alla 2006 Spiga Trampana, che non realizza, ma si prende l’applauso dei circa 700 accorsi questa sera per un 95-50 privo di pathos.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PAS GIANNINA 95-50

SASSARI – Gonzales* 11, Begic 3, Carangelo* 5, Toffolo* 8, Natali 11, Pastrello 11, Taylor* 26, Diallo* 18, Grattini 2, Spiga Trampana. All. Restivo

GIANNINA – Damoulaki* 8, Griffith-Wallace* 13, Giotitsa ne, Sanigiannidou* 24, Dourva*, Papanikolaou, Xanthopoulou* 5, Theodorou, Archer ne. All. Perkos