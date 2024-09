Basket femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Verona e Bestagno fanno volare Schio

È iniziato questo weekend il massimo campionato italiano femminile di basket. Le prime della classe non hanno deluso, con Venezia e Schio che si confermano le favorite d’obbligo per il titolo, con la Famila Wuber che ha vinto il big match contro Sesto San Giovanni. E sono tante le azzurre a essersi messe in luce.

Proprio il successo di Schio in casa della Geas vede tra le protagoniste Costanza Verona, autrice di 15 punti, mentre Martina Bestagno mette a referto 12 punti e 7 rimbalzi. Ottima anche la prestazione di Giorgia Sottana, con 8 punti e ben 6 assist. Netto successo per Venezia contro il Autosped G BCC Derthona Basket. Tra le venete spicca Matilde Villa, autrice di 13 punti, mentre per le ospiti non bastano i 15 punti di Elisa Penna.

Vittoria anche per Faenza, che in casa ha la meglio per 66-54 contro il Brixia Brescia. E se le padrone di casa si affidano alle loro straniere per conquistare il successo, alle lombarde non bastano i 17 punti di Marzia Tagliamento. Successo esterno, invece, per la neopromossa Mep Pellegrini di Villafranca di Verona che si impone 59-63 a Battipaglia. Per le ospiti ottima prestazione di Ilaria Moriconi, che chiude con 16 punti.

Per Battipaglia, invece, spiccano i 16 punti e 6 rimbalzi di Rosa Cupido, che si conferma leader della squadra, anche se non basta per evitare il ko. La giornata si è chiusa, poi, con la netta vittoria di Campobasso contro Sassari. Una sfida dominata dalle americane, con Scalia e Taylor protagoniste assolute e le italiane a dare il loro contributo senza però spiccare.