Basket femminile, Cecilia Zandalasini conquista la semifinale WNBA con le Minnesota Lynx

Continua l’avventura di Cecilia Zandalasini nei Playoff della WNBA. La stella della nazionale italiana gioca nelle Minnesota Lynx, che hanno vinto anche gara-2 contro le Phoenix Mercury per 101-88 e adesso affronteranno in semifinale le Connecticut Sun con la serie che comincerà la prossima settimana.

La partita si è decisa nel terzo quarto, con Minnesota che ha costruito il break decisivo, arrivando sulla doppia cifra di vantaggio. Zandalasini è scesa in campo per sei minuti come in gara-1, ma a differenza della prima partita non è riuscita a mettere punti a referto. L’azzurra ha concluso con 0/3 dal campo ed un solo rimbalzo a referto. In generale in questa stagione Zandalasini sta viaggiando a 4,6 punti di media, toccando per tre volte come massimo stagionale i 12 punti.

Straordinaria protagonista del successo di Minnesota è stata senza alcun dubbio Napheesa Collier, che ha concluso la partita con addirittura 42 punti a referto. Quella di stanotte potrebbe anche essere stata l’ultima partita della carriera di Diana Taurasi. La straordinaria campionessa di Team USA e delle Mercury potrebbe lasciare il basket, chiudendo la sua carriera con i 10 punti di stanotte.

Al ritorno dalla sua seconda esperienza americana Zandalasini tornerà in Europa, ma non giocherà nel campionato italiano, ma in quello turco. Infatti dopo la decisione della Virtus Bologna di ritirarsi dalla Serie A, Cecilia si è trovata senza squadra ed ha firmato per il Galatasaray.