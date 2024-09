Basket bistrattato sul canale Nove: interrotto il collegamento di Olimpia Milano-Virtus Bologna

Al termine di una partita estremamente combattuta e incerta, l’Olimpia Milano si è imposta all’overtime sulla Virtus Bologna per 98-96 vincendo la Supercoppa Italiana 2024 di basket maschile. Un match sul filo dell’equilibrio ed in bilico fino all’ultimo secondo, in cui le due superpotenze della pallacanestro tricolore si sono date battaglia senza esclusione di colpi regalando tutto sommato un bello spettacolo considerando il periodo della stagione.

Purtroppo non è stato possibile vedere l’epilogo dell’incontro sul canale Nove, che ha interrotto bruscamente il collegamento a 3″ dallo scadere del supplementare (con Milano a +2 e Shields in lunetta per i tiri liberi) per dare immediatamente spazio alla nuova trasmissione di Amadeus, “Chissà chi è?”, oscurando di fatto il finale dell’evento cestistico.

La diretta di Olimpia-Virtus è proseguita invece sugli altri canali di Warner Bros: DMAX, Eurosport 2 ed in streaming su Discovery. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile, infatti il 20 dicembre 2023 si era interrotta la diretta in chiaro su Nove della partita di campionato tra Bologna e Milano (anche allora a 3 secondi dalla sirena) per mandare in onda due spot e l’anteprima del programma successivo, “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.