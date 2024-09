Baseball: terza notte da partente per Samuel Aldegheri, ma gli Angels perdono

Non va troppo bene la terza notte da lanciatore partente in MLB di Samuel Aldegheri, che comunque si è riuscito a guadagnare una certa fiducia (e non è poco, considerando la spietatissima concorrenza della massima lega professionistica americana).

I suoi Los Angeles Angels, infatti, sono stati sconfitti dagli Houston Astros per 5-3, e l’italiano è rimasto sul monte di lancio per due inning e parte del terzo. Non gli è nemmeno andata bene, perché si è sempre trovato sotto pressione, finendo con 6 valide concesse, 4 punti entrati durante la sua presenza in campo, 5 basi su ball, nessuno strikeout. A metà della terza ripresa è stato sostituito da Ryan Miller. In particolare, i guai di Aldegheri sono iniziati con la base su ball a basi piene dell’1-0 concessa a Josè Altuve, poi è arrivata la volata di sacrificio di Yordan Alvarez capace di generare la sequenza di eventi del 2-0. Tutto questo nel secondo inning; nel terzo, invece, fatale un fuoricampo da due punti di Alex Bregman.

Gli Angels, comunque, sono rimasti in partita fin quasi alla fine, quando, sul 4-3 per gli Astros, da una parte il solo homer di Yordan Alvarez ha portato a due le lunghezze di vantaggio senza che queste fossero recuperabili.

Tornando ad Aldegheri, aveva già fatto capire nel prepartita come in questa occasione semplicemente non sentisse la palla. Sensazioni confermate nei 53 lanci che lo hanno visto in campo, di fronte ai 36.226 spettatori dell’Angels Stadium.