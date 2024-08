Baseball, storico Samuel Aldegheri: sarà il primo lanciatore autoctono italiano in MLB!

Siamo alla storia dello sport italiano. Non solo del baseball, ma dello sport di casa nostra nella sua interezza. Samuel Aldegheri, lanciatore mancino classe 2001, sarò il primo giocatore nato e cresciuto sportivamente in Italia a debuttare nella Major League Baseball. L’esordio avverrà questa notte (ore 03.38 orario italiano) in occasione del match tra Los Angeles Angels e Seattle Mariners.

Samuel Aldegheri, nato a Verona il 19 settembre 2001, scrive una ulteriore pagina di storia dato che giocherà il suo primo match in MLB senza passare dalla AAA delle minors. La sua carriera, al momento, è stata rapidissima. Dopo una breve esperienza in Serie A tra 2019 e 2020 con il Parmaclima, il veronese è stato firmato dai Philadelphia Phillies nel giugno del 2019, fino a debuttare nelle minors league nel 2021.

Una crescita dirompente giunta ad oggi. Quest’anno, dopo appena 13 partite (in single A) con 95 strike-out ed appena 28 basi-ball su 68 riprese lanciate, è stato promosso in AA. Questi numeri hanno invitato franchigie di Major League a mettere gli occhi su di lui. Ad assicurarselo sono stati i Los Angeles Angels.

Questa notte, quindi, arriverà l’esordio in MLB. Il primo ed ultimo giocatore nato e cresciuto in Italia a debuttare nelle Majors era stato Alex Liddi, il 7 settembre 2011, proprio in casa dei Los Angeles Angels, ma con la divisa dei Seattle Mariners. Aldegheri inoltre sarà il primo lanciatore nato in Italia a compiere un’apparizione in MLB da Marino Peretti nel 1950.

Il match, che rappresenterà una pagina di storia dello sport italiano, non avrà però implicazioni a livello di play-offs per la squadra di Aldegheri. Gli Angels, infatti, chiudono la American League West con 55 vittorie e 79 sconfitte, mentre i Mariners sono secondi con 68-66.