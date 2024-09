Baseball, Samuel Aldegheri nella storia! Prima vittoria per il lanciatore italiano in MLB

Nella notte italiana si è scritta una pagina di storia per lo sport italiano. È arrivata, infatti, la prima vittoria nella Major League Baseball per il pitcher Samuel Aldegheri. Il lanciatore dei Los Angeles Angels, infatti, ha condotto la formazione californiana al successo contro i Texas Rangers con un netto 5-1.

L’azzurro ha messo in scena una prova di altissimo livello lancia una partita in pieno controllo da 6 riprese e un solo punto subito contro i Texas Rangers e porta a casa la sua prima, storica, vittoria nella Major League. Non solo, si tratta del primo lanciatore nato e cresciuto in Italia ad aver vinto una partita in MLB. Andiamo a conoscere le statistiche del pitcher veronese: un solo punto subito, 3 basi ball e 7 strikeout su 90 lanci effettuati.

Per Samuel Aldegheri, quindi, la prima vittoria in carriera nella MLB è arrivata in pochissimo tempo. Dopo l’esordio contro Seattle (sconfitta), ha centrato il successo al Globe Life Park di Arlington (Texas) sarebbe stata diversa. Una vittoria che, tuttavia, cambia poco per i californiani a livello di classifica, dato che salgono a 59-82 rimanendo ultimi nella West Division della American League.

Le congratulazioni della FIBS: “È la prima vittoria in MLB per Samuel Aldegheri. Sei riprese, un solo punto subito, una grande prestazione in casa dei campioni in carica Texas Rangers. Samuel ha scritto un’ altra pagina storica questa notte. L’Italia è orgogliosa di te, “Sam””.