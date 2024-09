ATP Tokyo, Luciano Darderi esce subito di scena. Vince Navone in due set nel primo turno

Non è un periodo positivo per Luciano Darderi. L’italio-argentino, dopo aver rimediato una brutta sconfitta all’esordio nel torneo di Hangzhou (Cina), è stato battuto nel primo turno anche dell’ATP500 di Pechino. Il n.41 del mondo ha alzato bandiera a bianca al cospetto dell’argentino Mariano Navone (n.40 del ranking) sullo score di 6-4 6-4. Una partita che ha evidenziato gli attuali problemi di Darderi nella gestione dello scambio e nella continuità d’azione al servizio, specie con la seconda. Pertanto è Navone ad approdare al secondo round dove giocherà contro il vincente della sfida tra i due americani Ben Shelton e Reilly Opelka.

Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, è Darderi a crearsi ben tre palle break nel sesto game. Luciano però non è pragmatico in questa circostanza e paga a caro prezzo la scarsa concretezza nel nono game, quando è l’avversario ad avere la chance e la sfrutta prontamente. L’italo-argentino tenta una reazione, costruendosi due palle del contro-break, ma anche in questo caso Navone si salva e si aggiudica la frazione sul 6-4.

Nel secondo set altre occasioni in apertura del parziale per il tennista di origini sudamericane, ma le due palle break non vengono convertite. Di contro, Navone è puntuale come un orologio svizzero, strappando il servizio a Darderi nel terzo e nel quinto gioco. L’italo-argentino continua ad avere delle opportunità nei turni alla battuta del rivale, ma ottiene solo un parziale contro-break nell’ottavo gioco, che non è il preludio al prolungamento della partita. La sfida si conclude, infatti, sul 6-4 per l’argentino.

Leggendo le statistiche, si evidenzia il 46% dei punti vinti con la seconda di servizio da Darderi rispetto al 60% del suo avversario e un bilancio altamente in negativo nel rapporto vincenti/errori gratuiti, pari a 14/27 (33/36 per Navone).