ATP Tokyo 2024, Mattia Bellucci supera l’ultimo turno di qualificazione ed entra nel main draw

Nella prima mattinata italiana si è completato il secondo e ultimo turno di qualificazione per l’ATP 500 di Tokyo 2024, in cui erano impegnati due tennisti azzurri. Bilancio agrodolce per l’Italia, che può sorridere per l’ingresso in main draw di Mattia Bellucci mentre c’è da registrare la netta sconfitta di un Luca Nardi costretto a sperare a questo punto in un eventuale ripescaggio da lucky loser.

Dopo aver battuto il francese Alexandre Muller al tie-break del terzo set, Bellucci è salito di colpi oggi travolgendo l’insidioso australiano Rinky Hijikata (n.76 al mondo) ed imponendosi con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di 70 minuti. Il lombardo classe 2001 se la vedrà al debutto nel tabellone principale con il britannico Jack Draper, fresco semifinalista agli US Open.

Niente da fare invece per Nardi, sovrastato da un avversario di alto livello ed in ripresa (dopo una lunga crisi) come l’olandese Botic Van de Zandschulp, ex numero 22 del ranking ATP, che ha avuto la meglio in due set per 6-2 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Prosegue dunque il periodo difficile del giovane pesarese, alla ricerca di punti preziosi in questo finale di stagione per restare nella top100 ed entrare direttamente in main draw agli Australian Open 2025.