ATP Tokyo 2024, Arnaldi subito eliminato. Paul travolge l’azzurro in due set

Il sorteggio era stato decisamente sfavorevole per Matteo Arnaldi e purtroppo il cammino del tennista ligure nell’ATP 500 di Tokyo si è già interrotto all’esordio contro l’americano Tommy Paul. La testa di serie numero cinque del torneo giapponese si è imposta nettamente con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e otto minuti. All’Italia resta così in tabellone il solo Matteo Berrettini, visto che in contemporanea al ko di Arnaldi è arrivato anche quello di Mattia Bellucci con il britannico Jack Draper.

Un match dominato dallo statunitense, che ha ottenuto moltissimo dal servizio, visto che ha vinto il 71% dei punti quando ha servito la prima e addirittura l’88% con la seconda. Paul non ha concesso palle break, chiudendo la sfida con 17 vincenti contro i 5 dell’azzurro. Dall’altra parte Arnaldi ha faticato moltissimo nei propri turni in battuta, vincendo solamente il 48% dei punti con la prima. Sono 13 gli errori non forzati del nativo di Sanremo mentre sono 8 quelli dell’avversario.

Arnaldi si trova subito ad affrontare una palla break in apertura di match. L’azzurro riesce ad annullarla, ma nel terzo game la situazione si ripropone e questa volta Paul riesce a strappare il servizio all’azzurro. Come detto il numero 13 del mondo non concede nulla ad Arnaldi ed anzi è particolarmente aggressivo in risposta, andando a trovare un altro break nel nono gioco, riuscendo a chiudere il set in suo favore sul 6-3.

Nel secondo set sembra esserci all’inizio un po’ più di equilibrio, anche perchè Arnaldi tiene bene i primi due game al servizio. Tutto questo svanisce in un sesto gioco dove il ligure perde addirittura la battuta a zero e da quel momento la partita finisce. Paul strappa ancora il servizio nell’ottavo gioco e va a prendersi il set per 6-2, qualificandosi per il secondo turno.