ATP Shanghai, Luca Nardi approda nel tabellone principale: tanti italiani presenti

Non sono pochi i forfait in vista del Masters1000 di Shanghai (Cina), in programma dal 2 al 13 ottobre. Dopo la defezione del vincitore dell’anno scorso, Hubert Hurkacz, sono arrivate le rinunce dell’ungherese Fabian Marozsan e dei tedeschi Jan-Lennard Struff e Daniel Altmaier. Un main draw, quindi, in evoluzione che risente chiaramente di queste comunicazioni.

Assenze che hanno permesso a Luca Nardi, out dal tabellone principale, di rientrarvi e andando a unirsi agli altri tennisti nostrani iscritti. Il riferimento è a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e a Fabio Fognini. Tuttavia, anche nel gruppo tricolore ci potrebbero essere dei cambiamenti.

Shanghai update:

OUT: Altmaier

IN: Nardi

Next: Cazaux — Entry List Updates (@EntryLists) September 28, 2024

Come è noto, Berrettini è stato costretto al ritiro nell’ATP500 di Tokyo per un problema agli addominali ed è molto improbabile che sia presente nel torneo cinese. Da valutare anche lo stato di salute di Musetti, oggi sconfitto a Pechino e sofferente all’avambraccio nella partita contro il padrone di casa Bu. Pertanto, bisognerà prestare attenzione ad aggiornamenti da questo punto di vista.

Per Nardi, comunque, un’altra occasione per disputare dalla porta principale un 1000, in un periodo in cui il pesarese sta facendo fatica a ritrovarsi dopo che nei primi mesi del 2024 aveva ben impressionato, citando l’affermazione contro Novak Djokovic a Indian Wells. Anche per lui, qualche problema fisico (al gomito) ne ha influenzato il rendimento.