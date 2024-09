ATP Pechino, Musetti si arrende a sorpresa a Bu con qualche problema fisico

Nell’ATP 500 Pechino, in Cina, si ferma negli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Musetti, il quale accusa anche problemi all’avambraccio destro, nei China Open 2024 di tennis: l’azzurro, accreditato della sesta testa di serie, cede in due set al padrone di casa cinese Yunchaokete Bu, in tabellone grazie ad una wild card, che si impone per 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Per l’asiatico ai quarti ci sarà uno tra il russo Andrey Rublev, numero 4 del seeding, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Nel primo set l’incontro si mette subito in salita per Musetti, che in apertura cede la battuta a trenta. L’azzurro non riesce ad essere incisivo in risposta, ed il cinese conferma agevolmente lo strappo sia nel secondo che nel quarto game. Musetti, invece, finisce sotto 0-40 anche nel quinto gioco, ed alla seconda occasione Bu scappa sul 4-1 pesante. L’italiano potrebbe recuperare uno dei due break nel sesto game, ma non riesce a concretizzare una situazione di vantaggio dallo 0-30. Scampato il pericolo, Bu fa sua la frazione al primo set point sul 6-2 in mezz’ora di gioco.

Nella seconda partita Musetti deve rifugiarsi ai vantaggi per tenere la battuta in avvio, ma il break arriva inesorabile a trenta nel terzo game, e nel quinto il cinese si porta sullo 0-40 e poi sfrutta la seconda opportunità per centrare il 4-1 dall’iniziale 0-1. L’azzurro si scuote nel sesto gioco, nel quale dal 40-15 trascina l’avversario ai vantaggi ed al terzo break point ottiene il 2-4, per poi accorciare ulteriormente sul 3-4 dopo aver annullato un altro break point. Musetti completa la rimonta nell’ottavo gioco, sfruttando la seconda palla break e strappando il servizio all’avversario a trenta per il 4-4. Nel momento di passare a condurre, però, Musetti cede nuovamente la battuta a quindici, e così Bu può andare a servire per il match sul 5-4: l’azzurro si porta sul 15-30 in risposta, ma non riesce a procurarsi la palla per il controbreak, dal momento che il cinese vince gli ultimi tre punti giocati e chiude i conti sul 6-4 in un’ora.

Le statistiche sottolineano come il cinese vinca più punti, 66 contro 45, mettendo a segno il doppio dei vincenti, 18 contro 9, e limitando il numero dei gratuiti, 7 contro 11. Il padrone di casa fa la differenza soprattutto con la resa sulla prima di servizio, con la quale si attesta al 79% contro il modesto 47% dell’azzurro.