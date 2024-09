WTA Pechino 2024, risultati 28 settembre: ai sedicesimi Sabalenka e Linette, eliminate Krejcikova e Samsonova

Va in archivio il secondo turno con i match della parte alta del tabellone di singolare femminile del China Open 2024 di tennis, torneo combined di categoria WTA 1000 in corso a Pechino, in Cina: giornata in chiaroscuro in casa Italia, con il successo di Jasmine Paolini e la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto.

Jasmine Paolini, accreditata della terza testa di serie, rimonta e batte la danese Clara Tauson, sconfitta con lo score di 1-6 7-5 6-4, ed al terzo turno l’azzurra se la vedrà con la polacca Magda Linette, vittoriosa in tre partite sulla nipponica Moyuka Uchijima, piegata con il punteggio di 6-4 4-6 6-3.

Elisabetta Cocciaretto, invece, cede in tre partite alla belga Elise Mertens, numero 24 del seeding, la quale si impone con lo score di 6-4 6-7 (6) 6-3. L’italiana, però avanza agli ottavi nel torneo di doppio in coppia con la russa Liudmila Samsonova, a sua volta eliminata in singolare dall’iberica Cristina Bucsa, vittoriosa per 6-1 4-6 6-4.

Avanza ai sedicesimi anche la numero 1 del tabellone, la bielorussa Aryna Sabalenka, che regola la thailandese Mananchaya Sawangkaew con il punteggio di 6-4 6-1, mentre esce di scena la ceca Barbora Krejcikova, numero 7 del seeding, rimontata dalla romena Jaqueline Cristian con lo score di 1-6 6-4 7-5.

WTA 1000 PECHINO – RISULTATI 28 SETTEMBRE

Sabalenka b. Sawangkaew 6-4 6-1

Krueger b. Sun 6-1 7-6 (4)

Keys b. Sorribes Tormo 6-2 6-1

Haddad Maia b. Wei 7-5 6-4

Bucsa b. Samsonova 6-1 4-6 6-4

Mertens b. Cocciaretto 6-4 6-7 (6) 6-3

Muchova b. Yuan 6-3 6-1

Cristian b. Krejcikova 1-6 6-4 7-5

Paolini b. Tauson 1-6 7-5 6-4

Linette b. Uchijima 6-4 4-6 6-3

M. Andreeva b. Begu 6-7 (5) 6-1 6-1

Vekic b. Golubic 4-6 7-6 (3) 6-4

Kasatkina b. Fett 6-1 6-2

Anisimova b. Osorio 1-6 6-3 6-4

Podoroska b. Yastremska 7-5 6-7 (4) 6-2

Zheng b. Rakhimova 6-1 6-1