ATP Pechino, Alexander Zverev dà forfait: le conseguenze sul torneo cinese e il ranking ATP

Alexander Zverev ha deciso di rinunciare al torneo ATP500 di Pechino (Cina). Il tedesco (n.2 del mondo), reduce dalla Laver Cup a Berlino, ha dato forfait per il primo appuntamento dello swing asiatico, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. Probabilmente, Sascha ha preferito tirare un po’ il fiato per magari giocare il Masters1000 di Shanghai, previsto dal 2 al 13 ottobre.

La programmazione in questa fase della stagione è importante e i tennisti, già provati da un’annata logorante che ha previsto anche la disputa del torneo olimpico, devono tenerne conto. Da notare, però, che Zverev non è presente nell’elenco dei pre-convocati per le Finali di Coppa Davis a Malaga. Vedremo poi se ci sarà una conferma di questa defezione.

Con quest’assenza, cambia l’ordine delle teste di serie nell’evento della capitale cinese. Jannik Sinner è sempre la n.1 e cercherà di difendere del titolo, alle sue spalle ci sono Carlos Alcaraz (n.2), Daniil Medvedev (n.3), Andrey Rublev (n.4), Grigor Dimitrov (n.5), Lorenzo Musetti (n.6), Karen Khachanov (n.7) e Alexander Bublik (n.8). Di conseguenza, Sinner e Alcaraz potranno incontrarsi solo in Finale, trovandosi ai lati opposti del tabellone principale.

ENTRY-LIST ATP PECHINO 2024

Seed Name Seeding Ranking Entry Ranking 1 Jannik Sinner 1 1 2 Carlos Alcaraz 3 3 3 Daniil Medvedev 5 5 4 Andrey Rublev 6 6 5 Grigor Dimitrov 10 9 6 Lorenzo Musetti 19 18 7 Karen Khachanov 23 22 8 Alexander Bublik 27 27 Nicolas Jarry 28 26 Francisco Cerundolo 31 29 Flavio Cobolli 32 31 Jiri Lehecka 36 38 Jan-Lennard Struff 37 35 Tallon Griekspoor 38 40 Pedro Martinez 42 43 Gael Monfils 44 45 Adrian Mannarino 46 42 Zhizhen Zhang 48 41 Fabian Marozsan 49 51 Lorenzo Sonego 50 48 Giovanni Mpetshi Perricard 51 52 Miomir Kecmanovic 53 54 Alejandro Davidovich Fokina 63 59 (SE) Juncheng Shang 67 (WC) Yunchaokete Bu 124 Pablo Carreno Busta 204 18 (PR) (WC) Stan Wawrinka 234

Ci sono anche delle implicazioni sul ranking ATP. Jannik avrà sempre la pesante cambiale di 500 punti, vista l’affermazione dell’anno scorso, ma se dovesse vincere nuovamente potrebbe compensare. Zverev, invece, perderà i 180 punti della semifinale dell’anno passato. Di seguito la condizione per i primi quattro giocatori della classifica mondiale, considerando che Novak Djokovic sarà al via certamente solo del torneo di Shanghai.

RANKING ATP

1 Jannik Sinner 10680

2 Alexander Zverev 6705

3 Carlos Alcaraz 6510

4 Novak Djoković 5560

PUNTI DA DIFENDERE DA JANNIK SINNER

30 settembre – 500 punti (vittoria a Pechino)

14 ottobre – 90 punti (ottavi di finale a Shanghai)

28 ottobre – 500 punti (vittoria a Vienna)

4 novembre – 1090 punti (Finale ATP Finals + ottavi di finale a Parigi Bercy)

Totale – 2180 punti

PUNTI DA DIFENDERE DA ALEXANDER ZVEREV

30 settembre – 180 punti (semifinale a Pechino)

14 ottobre – 10 punti (primo turno a Shanghai)

28 ottobre – 90 punti (quarti di finale a Vienna)

4 novembre – 490 punti (ATP Finals + Parigi Bercy)

Totale – 1020 punti

PUNTI DA DIFENDERE DA CARLOS ALCARAZ

30 settembre – 180 punti (semifinale a Pechino)

14 ottobre – 90 punti (ottavi di finale a Shanghai)

4 novembre – 410 punti (ATP Finals + Parigi Bercy)

Totale – 680 punti

PUNTI DA DIFENDERE DA NOVAK DJOKOVIC

4 novembre – 2300 punti (vittoria alle ATP Finals e a Parigi-Bercy)