ATP Pechino 2024: Cobolli e Musetti eliminati ai quarti in doppio da Koolhof e Mektic

Saranno Wesley Koolhof e Nikola Mektic ad affrontare Simone Bolelli e Andrea Vavassori in semifinale all’ATP 500 di Pechino. Il duo olandese-croato sconfigge nei quarti quello formato da Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, andando a prevalere per 6-4 7-5 e continuando la caccia al quarto titolo del 2024 in coppia.

Primo set piuttosto lottato inizialmente, con Cobolli e Musetti che hanno subito tre chance di andare sul 2-0, compresa quella che svanisce sul deciding point. Lo scambio di break arriva nel terzo e quarto game, poi però ne arriva un altro a zero sul 3-3 e questo non viene più recuperato: 6-4 Koolhof/Mektic.

Nel secondo parziale i due italiani devono subito salvarsi al deciding point, poi tutto procede secondo un sostanziale equilibrio. O almeno lo fa fino al 3-3, quando un game giocato male da Musetti costa il break, subito recuperato in virtù di un gran lob di Cobolli che vale il 4-4. A ridere per ultimi, però, sono Koolhof e Mektic, che riescono a sfruttare qualche incertezza di entrambi gli avversari e a chiudere per 7-5.

Ci sarà dunque la replica del confronto di quarti di finale agli Internazionali d’Italia: allora furono Bolelli e Vavassori a vincere per 6-4 6-2, in un percorso che poi si interruppe in semifinale. Si tratta di un match di grande importanza, perché i due azzurri possono andare ancora più vicini alla qualificazione ufficiale alle ATP Finals di Torino, mentre il duo olandese-croato è in piena lotta per l’ottava posizione.