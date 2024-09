ATP Hangzhou 2024: Mattia Bellucci non ha problemi con Karatsev e va al secondo turno

In giornate particolarmente difficili per i giocatori italiani nella prima settimana di ATP Tour in Cina, Mattia Bellucci riesce a rivelarsi l’unica nota positiva. Il ventitreenne di Busto Arsizio supera con il punteggio di 6-4 6-0 il russo Aslan Karatsev sul secondo campo dell’ATP 250 di Hangzhou, che assomiglia più a uno scatolone che ad altro. Ora l’azzurro avrà uno tra il cinese Zhizhen Zhang e il kazako Denis Yevseyev.

Particolarmente complicato è il primo set, o almeno lo è per Karatsev, che ha spesso problemi con il proprio turno di sevizio. Il primo game lo tiene a fatica, il secondo no, con Bellucci che gli toglie la battuta a 30. L’unico vero passaggio a vuoto del lombardo arriva sul 3-2, quando va sotto 0-40 e poi subisce il controbreak a 15. Nulla di perso: è Bellucci ad andare sullo 0-40 nel settimo gioco. Karatsev recupera, ma è l’italiano a involarsi verso il definitivo 6-4.

A questo punto il russo, ormai ben lontano dai fasti di fine 2020-inizio 2021, va dritto in caduta libera e non tiene più nessun turno di battuta. Gioco facile, insomma, per Bellucci, che non deve nemmeno sforzarsi per andare ai vantaggi, perde un solo punto al servizio e vince 24 punti su 29 per chiudere i conti.

Basta un’ora e 9 minuti al giocatore italiano per mettersi alle spalle un primo turno che poteva essere complicato, e che invece si chiude con l’83% di punti vinti sulla prima. Vero è che i dati di Karatsev non sono proprio invitanti: 48% in questo senso e 42% con la seconda.