ATP Chengdu 2024, Fabio Fognini sconfitto all’esordio dal russo Safiullin

Si ferma al primo turno il cammino di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Chengdu. Il tennista ligure è stato sconfitto da Roman Safiullin, numero 56 del mondo, al termine di una sfida molto combattuta e che ha visto il russo imporsi in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e nove minuti di gioco. Una buona prestazione per l’azzurro, che ha il rimpianto di non aver tenuto il break di vantaggio nel terzo set, facendosi rimontare da Safiullin, che adesso affronterà il cinese Juncheng Shang.

Safiullin ha concluso con 13 ace, vincendo l’80% dei punti quando ha servito la prima. Il russo ha concluso la sua partita con 33 vincenti rispetto ai 23 dell’azzurro, mentre gli errori non forzati di Safiullin sono stati addirittura 44 contro i 33 di Fognini.

In avvio di primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Fognini deve difendere una palla break nel quarto gioco, mentre in quello successivo è Safiullin ad annullare due palle break. Nell’ottavo game il russo si procura altre due palle break e al numero 56 del mondo basta la prima. Il russo chiude il primo set in suo favore per 6-3.

Nel secondo set Safiullin riesce a portarsi avanti di un break, strappando il servizio all’azzurro nel quinto game. La reazione di Fognini, però, non si fa attendere ed arriva l’immediato controbreak del nativo di Arma di Taggia. Nel decimo game il ligure si procura due set point e riesce a concludere il secondo set sul 6-4.

L’ottimo momento nel match di Fognini prosegue anche in avvio di terzo set, con il ligure che trova il break in apertura. Avanti 2-0, però, l’azzurro non riesce a conservare il break di vantaggio e arriva il controbreak di Safiullin. Fognini deve salvare due palle break nel quinto gioco, ma nel settimo ne deve affrontare ancora una e questa volta Safiullin la sfrutta. Il russo tiene i propri turni di battuta e chiude 6-4, qualificandosi al secondo turno.