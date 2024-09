ATP Chengdu 2024, Musetti torna in campo. Presenti anche Sonego e Fognini

Dopo la settimana dedicata alla Coppa Davis, comincia la stagione sul cemento asiatico. Saranno molti i tornei in Asia, con anche un Masters 1000 come quello di Shanghai. Uno dei primi sarà l’ATP 250 di Chengdu in Cina, che avrà una bella rappresentanza azzurra al via. Infatti il numero uno del seeding sarà Lorenzo Musetti, che torna in campo dopo la pausa per i lunghi e faticosi mesi estivi, che gli hanno regalato una semifinale a Wimbledon e una splendida medaglia di bronzo a Parigi 2024.

Il tennista toscano ha chiesto a Filippo Volandri di poter rifiatare e saltare gli impegni con la nazionale. Una decisione concordata e sicuramente Musetti sarà presente a Malaga per le finali. Il nativo di Carrara vuole sicuramente chiudere al meglio questa stagione, tenendosi ancora aperta una flebile speranza di provare a raggiungere le ATP Finals. Una missione quasi impossibile e con il reale obiettivo che potrebbe diventare quello di migliorare il proprio best ranking (n°15), visto che attualmente è al diciannovesimo posto della classifica.

Ci saranno anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il piemontese è uscito in maniera positiva dalla trasferta americana (titolo a Winston Salem) e vuole far bene in queste settimane asiatiche anche per ricandidarsi per una maglia azzurra a Malaga, anche perchè con il rientro di Sinner e Musetti potrebbe cambiare tutto anche in ottica doppio. Il ligure, invece, è sempre imprevedibile e vuole sfruttare questi ultimi tornei dell’anno per togliersi ancora delle soddisfazioni.

Non è ancora stato reso noto il tabellone, ma sicuramente non ci sarà il campione uscente Alexander Zverev. Ha rinunciato anche il polacco Hubert Hurkacz, mentre sono presenti il cileno Nicolas Jarry, il kazako Alexander Bublik, i francesi Adrian Mannarino e Giovanni Mpetshi Perricard ed il russo Roman Safiullin, che lo scorso anno ha raggiunto la finale, battendo nel penultimo atto proprio Lorenzo Musetti.