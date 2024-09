ATP Chengdu 2024: Juncheng Shang batte Hanfmann e sfiderà Musetti in finale

Per gli organizzatori dell’ATP 250 di Chengdu non c’è che dire: quella che andrà a disputarsi, nelle loro speranze fattesi realtà, è la finale migliore possibile. A sfidarsi, infatti, saranno la testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti, e il giovane idolo di casa, Juncheng Shang. Il classe 2005 batte il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 6-4 e raggiunge la prima finale di una carriera che promette, naturalmente, di non vederlo fermarsi qui.

Come vedremo, le dinamiche dei due parziali sono abbastanza simili. Nel primo, l’unico break arriva nel terzo gioco, alla seconda chance che Shang si crea, mentre tutti gli altri turni di servizio non sono neanche lontanamente lottati. Anzi, c’è un lato paradossale: tranne il gioco del break e il quinto, tutti finiscono a 15. Risultato: 6-4 per il cinese.

Nel secondo set di nuovo c’è il break nel terzo gioco, e ancora dopo un po’ di lotta, ma stavolta Hanfmann cerca la reazione in più di un’occasione. Nel quarto game, in particolare, riesce a portare Shang ai vantaggi e, sul 4-3 per lui, riesce a issarsi fino al 15-30. Niente da fare: è anzi il tedesco a dover in qualche modo salvarsi ancora ai vantaggi sul 5-3, poi Shang chiude sul 6-4.

Non basta a Hanfmann una performance da 12 ace, anche perché sulla seconda finisce costantemente aggredito da Shang: prova ne è il 6/17 di punti vinti sulla seconda (il cinese, per confronto, fa 19/24 pur servendo il 56% di prime in campo). Sarà, quello di domani, il primo Musetti-Shang della vita di entrambi. Si suppone che non sarà nemmeno l’ultimo.