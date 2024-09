Atletica, gli italiani qualificati alle finali di Diamond League: Tamberi guida gli azzurri a Bruxelles

Cinque italiani si sono qualificati alle Finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 settembre a Bruxelles (Belgio), dove il Memorial Van Damme farà calare il sipario sulla grande stagione della Regina degli Sport. Altri azzurri potrebbero aggiungersi agli atti conclusivi in caso di eventuali rinunce da parte di atleti che hanno guadagnato il pass sul campo.

Gianmarco Tamberi potrà andare a caccia del terzo diamantone della carriera dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022: il Campione del Mondo di salto in alto cercherà di piazzare una stoccata in coda a una stagione in cui è riuscito a laurearsi Campione d’Europa, ma che purtroppo ha portato in dote anche la colica renale che gli ha impedito di essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Leonardo Fabbri cercherà di dire la sua nel getto del peso, da Campione d’Europa e vice campione mondiale reduce da tre podi consecutivi dopo la delusione maturata ai Giochi.

Mattia Furlani si è qualificato per le finali grazie al quinto posto ottenuto nella tappa di Zurigo e così il bronzo olimpico potrà puntare a un bel risultato nel salto in lungo, specialità in cui dovremmo vedere all’opera anche Larissa Iapichino (se la toscana deciderà di tornare in gara, non è più scesa in pedana dopo i Giochi chiusi a un soffio dal podio). Completerà il quadro Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, a chiudere una stagione meno brillante rispetto alle aspettative.

ITALIANI ALLE FINALI DI DIAMOND LEAGUE

SALTO IN ALTO (MASCHILE): Gianmarco Tamberi.

GETTO DEL PESO (MASCHILE): Leonardo Fabbri.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE): Mattia Furlani.

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE): Larissa Iapichino.

400 OSTACOLI (FEMMINILE): Ayomide Folorunso.